Amazon punta sullo sport in diretta: il gigante dello streaming a caccia di profitti

La corsa al trono dello streaming sta entrando nel vivo. Netflix è in testa, Disney è in lotta - e Amazon? Ora sta puntando sul più grande palcoscenico sportivo del mondo. Inizia una manovra rischiosa.

Amazon Prime Video sta prendendo una nuova direzione: abbandonare le costose produzioni interne per dedicarsi allo sport dal vivo. Lo riferisce The Information, citato dall'agenzia di stampa internazionale Reuters.

Amazon vuole generare più profitti e meno perdite. Anche se Prime Video sta certamente crescendo in termini di abbonamenti - oltre 200 milioni di persone utilizzano il servizio di streaming - Amazon sta lottando con la dura realtà del settore dietro le quinte: la divisione streaming è ancora in rosso.

Disney ha dimostrato lo scorso anno quanto sia difficile affermarsi come servizio di streaming accanto a Netflix. Nonostante il fascino di marchi come Marvel e "Star Wars", ci sono voluti quasi dieci anni perché Disney+ diventasse finalmente redditizio:

Novità e trend Importante traguardo: Disney+ è in attivo per la prima volta! di Luca Fontana

Amazon non manca di presunto carisma. Tuttavia, con investimenti da record miliardari in contenuti come "The Rings of Power", Prime Video non ha ancora prodotto i profitti sperati. Anche l'ambizioso dramma sull'agente "Citadel", per il quale Amazon ha messo sul piatto 300 milioni di dollari, si è rivelato un doloroso flop. A ciò si aggiungono le continue spese per i diritti sportivi: solo quelli della NFL costano ad Amazon circa un miliardo di dollari all'anno.

Amazon deve cambiare le cose. In qualche modo.

Netflix come modello - e monito

Un'occhiata al concorrente Netflix mostra perché Amazon sta cambiando rotta. Due anni fa, il gigante californiano dello streaming ha visto per la prima volta diminuire il numero dei suoi abbonati, uno shock per l'azienda altrimenti di successo.

Netflix ha poi intrapreso un percorso di crescita e di crescita.

Netflix ha quindi intrapreso un radicale cambio di rotta: lo sport in diretta. Tuttavia, con una strategia mirata: Netflix vuole concentrarsi meno sui diritti di trasmissione a lungo termine ed estremamente costosi, come ad esempio il calcio, e più su singoli eventi di grande richiamo a livello globale.

Un esempio lampante di questo nuovo approccio è stato l'incontro di pugilato estremamente spettacolare tra Mike Tyson e Jake Paul, che ha attirato 108 milioni di spettatori in tutto il mondo e ha portato a Netflix un enorme aumento di nuovi clienti. L'evento ha avuto un ruolo chiave nell'aiutare il provider di streaming a raggiungere un fatturato record nel quarto trimestre e a superare per la prima volta il marchio dei 300 milioni di abbonamenti.

Novità e trend Netflix raggiunge i 300 milioni di abbonamenti e chiede di essere pagata di Luca Fontana

Amazon passa all'offensiva

Amazon vuole imparare da questi sviluppi. La nuova strategia sportiva di Prime Video continuerà a fare affidamento su costose licenze sportive, ma si concentrerà sempre più su singoli eventi. Ma non è tutto. La strategia si baserà ora su due pilastri:

Sport esclusivo in diretta Pubblicità mirata

Amazon detiene già importanti diritti sportivi con carattere di evento, tra cui la partita NFL del giovedì sera negli Stati Uniti. L'azienda vuole espandere in modo massiccio questa offerta per ottenere una redditività futura.

Amazon sarebbe entrato a far parte di un'offerta da 77 miliardi di dollari che la NBA ha concluso con ESPN, NBCUniversal e Amazon. Amazon si è assicurata un pacchetto esclusivo di diritti di streaming per una selezione di partite di basket. Questo costerà ad Amazon quasi due miliardi all'anno per i prossimi undici anni.

Lo sport in diretta come oro pubblicitario: la strategia di Amazon per aumentare i ricavi

La vera ricetta del successo, però, non sta solo nei contenuti, ma anche nelle fonti di guadagno che lo sport dal vivo porta con sé: la pubblicità mirata. Amazon vuole combinare perfettamente il classico spettacolo sportivo - birra, nachos e fast food - con pubblicità personalizzate. Ad esempio, uno spettatore che guarda una partita di NFL potrebbe essere bersagliato con pubblicità di maglie della sua squadra preferita o sconti sui servizi di consegna.

Oppure, come viene chiamata nel settore: pubblicità mirata. Dopotutto, Amazon dispone di un vero e proprio tesoro di dati che consente di mostrare pubblicità personalizzate agli utenti. Il rivenditore online si aspetta che la combinazione di contenuti sportivi in tempo reale e pubblicità mirata generi un aumento significativo dei ricavi pubblicitari, che a sua volta ridurrebbe la sua dipendenza dagli abbonamenti. Un'altra cosa che Amazon sta cercando di copiare da Netflix.

La strada accidentata verso la redditività

Il CEO Andy Jassy ha un obiettivo chiaro: Prime Video dovrebbe essere redditizio entro la fine del 2025. Per raggiungere questo obiettivo, Amazon sta facendo leva sui punti di forza del suo ecosistema. Lo sport in diretta non solo dovrebbe attirare nuovi abbonati, ma anche incoraggiare gli attuali membri Prime a utilizzare il servizio in modo più intenso. Dopotutto, milioni di persone pagano il canone Prime soprattutto per avere consegne più rapide: l'azienda spera di tenerli incollati allo schermo con offerte sportive esclusive.

Si tratta di un'iniziativa che non è ancora stata avviata.

Resta da vedere se Amazon avrà successo a lungo termine. Ma una cosa è certa: il mondo dello streaming non riguarda più solo serie e film. La battaglia per le quote di mercato si combatte ormai su molti campi da gioco - compreso il cloud gaming. E Amazon è pronta a fare gli straordinari.