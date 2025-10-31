Amazon cancella il suo MMO de "Il Signore degli Anelli

Novità e trend
L'inferno si congela: "Halo" appare sulla Playstation 5
di Domagoj Belancic
A quanto pare, Amazon ha definitivamente abbandonato il progetto del MMO "Il Signore degli Anelli". Ciò è dovuto a una massiccia ristrutturazione e al prossimo taglio di posti di lavoro presso l'azienda.
Avrebbe dovuto essere epico: un gioco di ruolo online nell'universo del Signore degli Anelli «» , sviluppato da Amazon Games in collaborazione con Embracer. Ma ora è finito prima ancora che l'avventura sia davvero iniziata.
Il post è stato nel frattempo cancellato, ma diversi portali del settore hanno potuto confermarlo.
Amazon sta in generale riducendo le sue attività di gioco. Anche l'MMO interno «New World» non riceverà più nuovi contenuti. I server rimarranno online solo fino al 2026. Tuttavia, «Lost Ark» e «Throne and Liberty», due giochi che Amazon supporta solo come editore, continueranno a essere utilizzati.
L'amministratore delegato di Amazon Beth Galetti parla di una «riorganizzazione per agire più rapidamente». Il CEO del gruppo Andy Jassy aveva già dichiarato in estate che l'IA generativa era la più grande trasformazione dai tempi di Internet. In questo modo ha messo in chiaro la priorità futura dell'azienda.
Una portavoce ha sottolineato che l'IA non è «la ragione principale» dei licenziamenti. Tuttavia, sembra chiaro che l'attenzione di Amazon sia ora rivolta altrove.
L'enorme ondata di licenziamenti di Amazon sta causando preoccupazione e indignazione nel settore. Abbiamo discusso l'argomento anche nell'ultimo episodio del podcast Tech love. Cosa ne pensi ?
Scrivo di tecnologia come se fosse cinema – e di cinema come se fosse la vita reale. Tra bit e blockbuster, cerco le storie che sanno emozionare, non solo far cliccare. E sì – a volte ascolto le colonne sonore più forte di quanto dovrei.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
Come riporta The Verge, Amazon ha cancellato il progetto come parte dell'ultima ondata di licenziamenti. In una lettera interna, l'azienda ha parlato dell'interruzione di una «quantità significativa di lavoro sugli MMO» - e a quanto pare questo include il gioco «Il Signore degli Anelli». Un ex ingegnere senior del gameplay ha scritto su LinkedIn:
Questo è il secondo tentativo di Amazon di realizzare un MMO «Il Signore degli Anelli»- e il secondo fallimento. Il primo tentativo, annunciato nel 2019, è stato cancellato nel 2021. Il secondo è iniziato nel 2023, quando Amazon ha annunciato un nuovo progetto insieme a Embracer, la società madre di Middle-earth Enterprises. Ora è probabile che anche questo sia storia.
Tutto questo avviene sullo sfondo dei prossimi maggiori tagli di posti di lavoro in Amazon: Circa 14.000 dipendenti perderanno il loro posto di lavoro. Secondo una nota interna, «la burocrazia deve essere ridotta» e le risorse «devono essere riassegnate alle scommesse più importanti del futuro». Tra le righe, questo significa: più AI, meno giochi classici.
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5
1000 GB, 32 GB, Intel Core 7 240H