Novità e trend 11 10

Amazon cancella il suo MMO de "Il Signore degli Anelli

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 31.10.2025

A quanto pare, Amazon ha definitivamente abbandonato il progetto del MMO "Il Signore degli Anelli". Ciò è dovuto a una massiccia ristrutturazione e al prossimo taglio di posti di lavoro presso l'azienda.

Avrebbe dovuto essere epico: un gioco di ruolo online nell'universo del Signore degli Anelli «» , sviluppato da Amazon Games in collaborazione con Embracer. Ma ora è finito prima ancora che l'avventura sia davvero iniziata.

«Ho partecipato ai licenziamenti di oggi presso Amazon Games - insieme ai miei colleghi incredibilmente talentuosi di New World e del nostro nuovo progetto del Signore degli Anelli. Vi sarebbe piaciuto molto.»

Il post è stato nel frattempo cancellato, ma diversi portali del settore hanno potuto confermarlo.

La fine di un lungo (e accidentato) viaggio

Amazon sta in generale riducendo le sue attività di gioco. Anche l'MMO interno «New World» non riceverà più nuovi contenuti. I server rimarranno online solo fino al 2026. Tuttavia, «Lost Ark» e «Throne and Liberty», due giochi che Amazon supporta solo come editore, continueranno a essere utilizzati.

Un gruppo in fase di riorganizzazione

L'amministratore delegato di Amazon Beth Galetti parla di una «riorganizzazione per agire più rapidamente». Il CEO del gruppo Andy Jassy aveva già dichiarato in estate che l'IA generativa era la più grande trasformazione dai tempi di Internet. In questo modo ha messo in chiaro la priorità futura dell'azienda.

Una portavoce ha sottolineato che l'IA non è «la ragione principale» dei licenziamenti. Tuttavia, sembra chiaro che l'attenzione di Amazon sia ora rivolta altrove.

L'enorme ondata di licenziamenti di Amazon sta causando preoccupazione e indignazione nel settore. Abbiamo discusso l'argomento anche nell'ultimo episodio del podcast Tech love. Cosa ne pensi ?

Immagine di copertina: "Gli anelli del potere" / Amazon MGM Studios

Mi piace questo articolo! A 11 persone piace questo articolo







