Amazfit mostra uno smartwatch completo a soli 100 franchi o euro

Il nuovo Amazfit Active 2 costa solo 100 franchi o euro. Tuttavia, dovrebbe offrire tutte le funzioni che ci si aspetta da uno smartwatch o da un orologio sportivo.

A settembre Amazfit ha fatto scalpore alla fiera tecnologica IFA di Berlino presentando l'T-Rex 3 come alternativa agli orologi ultra di Samsung o Apple - e a metà prezzo. Ma può essere ancora più economico: al CES di Las Vegas, il produttore cinese presenta ora l'Amazfit Active 2, che dovrebbe costare solo 100 franchi o euro.

Pagamenti wireless, assistente vocale e 160 allenamenti

Amazfit continua ad affidarsi al proprio sistema operativo per l'orologio, il che limita notevolmente il numero di app disponibili. A differenza di Apple o Google, non c'è uno store con applicazioni disponibili

L'orologio può monitorare la corsa e oltre 160 altri sport.

Il produttore ha quindi sviluppato da solo le funzioni più importanti, le caratteristiche di base che uno smartwatch o un orologio sportivo devono offrire, per così dire. L'orologio è dotato di sensori per le pulsazioni, l'ossigeno nel sangue e la temperatura della pelle ed è in grado di monitorare 164 sport diversi. Se lo si desidera, è possibile registrare anche il sonno in modo dettagliato.

Inoltre, Amazfit offre funzioni che molti fitness tracker economici non hanno. Ad esempio, è possibile navigare con l'orologio, ad esempio quando si cammina in una città sconosciuta. È possibile effettuare pagamenti contactless utilizzando l'NFC, anche se Zepp Pay funziona solo con Mastercard per il momento. Amazfit ha anche integrato il proprio assistente vocale AI, Zepp Flow, che puoi utilizzare per rispondere ai messaggi e controllare le applicazioni dell'orologio.

È stata integrata anche una funzione di pagamento tramite NFC.

Durata della batteria fino a 19 giorni

La batteria da 270 mAh dura fino a 19 giorni in modalità risparmio. Il produttore promette un'autonomia di dieci giorni nell'uso quotidiano tipico con tutte le funzioni. Gli utenti più assidui dovrebbero comunque arrivare a cinque giorni. In modalità GPS continua, l'autonomia è di 21 ore.

L'orologio pesa circa 30 grammi, è spesso 9,9 millimetri e resistente all'acqua fino a 5 ATM. Ciò significa che non deve essere rimosso per lavarsi le mani o per fare il bagno. Tuttavia, non è adatto al nuoto. Lo schermo AMOLED da 1,32 pollici ha una risoluzione di 466 x 466 pixel. Secondo il produttore, lo schermo dovrebbe essere molto luminoso e raggiungere una luminosità massima di 2000 nits.

Grazie ai classici connettori da 20 millimetri, potrai utilizzare quasi tutti i braccialetti con l'orologio. Nelle prime prove pratiche, l'Active 2 ha fatto un'ottima impressione.

L'Active 2 è disponibile sul mercato a partire da oggi.

L'Active 2 è disponibile da subito negli Stati Uniti e sarà lanciato in tutto il mondo a febbraio. Tuttavia, non è ancora chiaro quando sarà disponibile nel nostro negozio. Oltre alla versione base da 100 franchi o euro, ci sarà anche una versione premium: Questa ha un cinturino in pelle invece che in silicone e un vetro più robusto.