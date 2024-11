Alternativa all'Apple Intelligence: Google Gemini per iOS

Se non vuoi aspettare l'intelligenza di Apple, puoi installare l'AI Gemini di Google sul tuo iPhone.

Google ha rilasciato la sua app Gemini per iOS. Ciò significa che l'assistente AI gratuito può ora essere utilizzato direttamente sull'iPhone. In precedenza era possibile farlo solo nel browser web o tramite l'app di Google. In attesa che l'intelligenza di Apple sia completamente disponibile in tutta Europa, Gemini offre quattro funzioni agli smartphone di Apple.

Parlare, imparare e creare immagini con Gemini

Con Gemini Live dovresti essere in grado di avere una conversazione naturale. Puoi interrompere l'assistente AI per fare domande o cambiare argomento. Google fornisce esempi di applicazioni come la preparazione di un colloquio di lavoro, lo sviluppo di idee o la conoscenza di una nuova città. La funzione è disponibile con dieci voci e dieci lingue. L'età minima per accedere a Gemini Live è di 18 anni.

Gemini è stato progettato anche per aiutare nell'apprendimento. L'intelligenza artificiale può rispondere a domande su vari argomenti e creare piani di apprendimento. Puoi testare le tue conoscenze con un quiz e Gemini può anche fare domande sui file caricati, come ad esempio i diagrammi.

Con Gemini è stato progettato anche per aiutare l'apprendimento.

Con Imagen 3, Gemini ha accesso a uno strumento per la creazione di immagini generative su iPhone. L'assistente AI utilizza le specifiche del testo per creare immagini da condividere.

Esempio di immagini create con Imagen 3.

Fonte: Google

Se utilizzi altre applicazioni Google sul tuo iPhone, Gemini può anche lavorare con o all'interno di esse. Che si tratti di ricevere un suggerimento di testo per un'e-mail, di navigare con Google Maps o di trovare ricette su YouTube.

Gemini funziona su più dispositivi, ma raccoglie anche più dati

Mentre Apple Intelligence funziona solo sull'iPhone 16 e sui modelli Pro della generazione 15, Gemini funziona su tutti i dispositivi con almeno iOS 16. Tuttavia, questo significa anche che l'elaborazione dei dati avviene nel cloud, mentre Apple lascia che la sua AI calcoli molte cose direttamente sull'iPhone. Apple inoltre anonimizza più dati di Google. L'azienda avverte addirittura di non affidare a Gemini i propri dati personali

Se vuoi sapere quali funzioni offre l'intelligenza di Apple quando imposti l'inglese come lingua dell'iPhone, il mio collega Florian Bodoky l'ha provata: