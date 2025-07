Novità e trend 1 1

Alla prova della TV di Stiftung Warentest: Il miglior 55 pollici proviene da ...

... LG. Tra i 18 modelli appena testati, l'OLED G4 si è piazzato in cima alla classifica con un punteggio complessivo di 1,7. Anche altri dodici modelli hanno ottenuto un punteggio "buono".

La Stiftung Warentest fa prove molto approfondite o molto lente. O entrambe le cose. Perché il vincitore del test di LG è già sul mercato da un anno. Luca Fontana, esperto di TV della redazione, ha messo alla prova il modello già nel maggio 2024. Qui puoi leggere perché secondo lui il dispositivo merita cinque stelle.

E se questo test e i risultati di Stiftung Warentest ti hanno convinto a comprare subito questa TV, voilà!

TV 8 / 15 8 pezzi su 15 ancora 8 pezzi su 15 CHF 1379.– LG OLED55G49LS 55", G4, OLED, 4K, 2024 21

Come il vincitore del test di LG, anche il secondo classificato, battuto di poco, ha ottenuto un buon punteggio con un'ottima qualità dell'immagine «» e un punteggio complessivo di 1,8. Si tratta dell'S90D di Samsung. Anche questo è un televisore OLED. Anche questo è un modello 2024.

TV CHF 1204.– Samsung QE55S90DAE 55", S90D, OLED, 4K, 2024 122

E probabilmente l'avrai già indovinato: Luca aveva già un modello Samsung simile tra le mani o meglio davanti ai suoi occhi incorruttibili. Tuttavia, questo modello è un po' più luminoso, viene fornito con un box One Connect separato ed è quindi un po' più costoso. Puoi leggere il resoconto del suo test qui:

Test del prodotto Prova Samsung S95D: il miglior TV OLED per ambienti luminosi di Luca Fontana

Altri «buoni televisori OLED»

Altri tre televisori testati hanno ottenuto un punteggio complessivo di «buono» da Stiftung Warentest. Rispetto ai due televisori in cima alla classifica, questi tre hanno ottenuto un punteggio di «buono» solo nella categoria di test «immagine».

TV CHF 945.– LG OLED55B42LA 55", B4, OLED, 4K, 2024 24 TV −23% CHF 1000.– anziché CHF 1291.96 Panasonic TV-55Z85AEG 55", OLED, 4K, 2024 3 TV CHF 808.– Philips 55OLED759/12 55", OLED759, OLED, 4K, 2024 30 TV CHF 945.– LG OLED55B42LA 24 −23% TV CHF 1000.– anziché CHF 1291.96 Panasonic TV-55Z85AEG 3 TV CHF 808.– Philips 55OLED759/12 30

«Buono» TV con LCD

Anche Samsung, Sony e Hisense sono entrati nella classifica dei «buoni» televisori, nonostante utilizzino LCD anziché OLED. Il modello Hisense 55E7NQ è il «consiglio di Stiftung Warentest» prezzo, quindi è quello che ti consigliamo se stai cercando una «buona» TV spendendo il meno possibile.

TV CHF 1764.40 Samsung GQ55QN95DAT 55", QN95D, NeoQLED, 4K, 2024 TV CHF 512.– Hisense TV 55U7NQ 55", U7N, Mini-LED, 4K, 2024 21 TV CHF 436.– Hisense TV TV QLED 144Hz 55" 4K Ultra HD 55E7NQ PRO 55", E7NQ, QLED, 4K, 2024 13 TV CHF 587.– Sony KD-55X75WL 55", X75WL, LED, 4K, 2023 162 TV CHF 1383.– Sony XR-55X90L 55", X90L, LCD, UHD, 2023 5

Altri criteri importanti

La Stiftung Warentest ha ottenuto il punteggio più alto nella categoria «immagine» con il 45 percento, seguita da «suono» con il 20 percento e «gestione» con il 25 percento. Il restante 10 percento è incluso nel punteggio complessivo per il consumo energetico.

Ad esempio, se hai un impianto audio collegato alla TV, il risultato di «Sound» non sarà importante per te. Se sei esperto di tecnologia, sicuramente cliccherai sui menu che sono stati valutati male da Stiftung Warentest. In altre parole: Anche altri criteri possono giocare un ruolo nella scelta del televisore giusto. Conosco una collega - ciao, Olla! - per la quale il design del supporto è particolarmente importante.

E se ti interessa l'opinione di Luca sui televisori dell'anno scorso: Ecco la sua guida definitiva:

Guida La guida definitiva ai televisori: quale TV comprare nel 2024? di Luca Fontana

Il rapporto di prova completo con i risultati della prova in dettaglio può essere trovato qui. Tuttavia, è accessibile solo agli abbonati paganti.

