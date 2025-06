Novità e trend 6 3

Aggiornamento per Sonos Ace: finalmente con TrueCinema

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 12.6.2025

Con un aggiornamento del firmware, Sonos offre la funzione home cinema che le cuffie avrebbero dovuto essere in grado di svolgere un anno fa. E tre ulteriori miglioramenti.

Le cuffie Sonos Ace hanno ricevuto un aggiornamento che ne amplia le funzioni. Nel suo comunicato stampa, Sonos associa il nuovo aggiornamento alla sostenibilità e alla longevità: Le nuove funzioni migliorano un prodotto esistente e ne aumentano la durata. Quello che il produttore omette di dire è che TrueCinema, la funzione più importante di questo aggiornamento, avrebbe dovuto essere inclusa fin dall'inizio. Non solo: era il punto di forza del prodotto. Il mio collega Florian ha dovuto fare delle prove con il Sonos Ace senza TrueCinema e il TV Audio Swap ha funzionato solo dopo alcuni bug. TrueCinema è stato promesso su «più tardi nel 2024», e anche in questo caso Sonos non è riuscita a mantenerlo.

Ora TrueCinema è finalmente arrivato. Offre un suono surround adattato alla stanza. I suoni devono provenire sempre dallo stesso punto, anche se muovi leggermente la testa. Per ottenere questo risultato, Sonos Ace offre il tracciamento della posizione della testa.

TV Audio Swap passa senza problemi da una soundbar Sonos compatibile alle cuffie. Con l'aggiornamento, ora è possibile anche in coppia. In combinazione con TrueCinema, questa transizione è ancora più fluida perché l'ambiente non è completamente diverso con le cuffie rispetto alla soundbar.

Inoltre, Sonos Ace offre il tracciamento della posizione della testa.

Inoltre, Sonos dichiara di aver migliorato l'Active Noise Cancelling (ANC). Le fughe di suono causate da capelli, occhiali e cappelli vengono ora riconosciute e compensate in tempo reale «» . Infine, l'aggiornamento dovrebbe offrire una migliore funzione telefonica. La tua voce non viene più soppressa dall'ANC, ma può essere ascoltata.

L'aggiornamento verrà distribuito tramite l'app Sonos.

Immagine di copertina: Sonos

