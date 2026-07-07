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Addio Switch: Nintendo annuncia la fine della console in Europa

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 7.7.2026

A causa delle nuove normative UE sulle batterie sostituibili, Nintendo sta rivedendo il suo hardware. La Switch originale ne risente particolarmente: da febbraio 2027 scomparirà dagli scaffali europei.

Nintendo sta lasciando morire la Switch, almeno in Europa. In un FAQ aggiornato, l'azienda ha confermato che tutte le varianti della Switch non saranno più vendute a partire da metà febbraio 2027. Sono interessate la Switch standard, la Lite e il modello OLED. Ciò segna la fine della carriera della console in Europa dopo quasi dieci anni. È stata lanciata nel marzo 2017.

Più peso, meno capacità

Il motivo è una nuova regolamentazione UE. A partire dal 18 febbraio 2027, questa impone che tu debba essere in grado di sostituire autonomamente le batterie nei dispositivi.

Nintendo reagisce ulteriormente introducendo versioni riviste dei suoi prodotti a partire dall'autunno. La prima è la Switch 2, che verrà rilasciata con una batteria sostituibile. Questa, con 5172 mAh, è circa l'uno percento più piccola della batteria fissa del modello attuale. I Joy-Con associati dispongono anch'essi di batterie sostituibili. Qui la capacità rimane la stessa. La batteria sostituibile ha il suo prezzo: la Switch 2 stessa sarà dieci grammi più pesante e i Joy-Con peseranno due grammi in più ciascuno. Questi ultimi saranno disponibili separatamente a partire dall'inverno.

Sempre nella stagione fredda arriverà il Switch 2 Pro Controller con batteria sostituibile. Questo è significativamente più piccolo del 16 percento rispetto alla versione attuale. In compenso, pesa circa sette grammi in meno. Inoltre, i Joy-Con originali e i controller N64 e Gamecube per la Switch riceveranno nuove edizioni corrispondenti. Secondo Nintendo, non cambierà nulla a livello funzionale in nessun prodotto.

Fine di un'era

Per te, fan della Switch originale, questo significa la fine di un'era. Al di fuori dell'Europa, la Switch dovrebbe comunque continuare ad essere venduta. Non è ancora del tutto obsoleta: solo di recente sono stati rilasciati nuovi titoli first-party come «Rhythm Paradise Groove» e «Tomodachi Life: Dove i sogni diventano realtà».

Immagine di copertina: Shutterstock / leungchopan

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