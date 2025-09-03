Novità e trend 8 0

Acer Swift Air 16: il notebook da 16 pollici pesa meno di 1 kg

L'Acer Swift Air 16 è grande, ma anche leggero. Tuttavia, scende sotto il limite di 1 chilogrammo solo con un display IPS.

Acer ha presentato lo Swift Air 16 alla fiera tecnologica IFA di Berlino. Il notebook è caratterizzato da un ampio display e da un peso ridotto. Il produttore offre diverse configurazioni, la più economica delle quali è ancora disponibile a un prezzo a tre cifre.

IPS o AMOLED

Con lo Swift Air 16 puoi scegliere tra un display AMOLED e uno IPS. Tuttavia, solo la variante con display IPS pesa meno di un chilogrammo. Acer dichiara un peso di 0,99 kg. Con un display AMOLED, il dispositivo è leggermente più pesante e pesa 1,1 kg. Tuttavia, il peso è ancora inferiore a quello di un MacBook Air da 13 pollici. Il display più costoso significa anche che il notebook è leggermente più spesso (16,5 millimetri) rispetto alla versione IPS, che misura 15,9 millimetri. Le altre dimensioni sono identiche: 358,9 × 239,7 millimetri.

Non ho ancora visto un notebook da 16 pollici più leggero dello Swift Air.

Nonostante le dimensioni, il peso ridotto dovrebbe permetterti di portare con te lo Swift Air come dispositivo mobile per il lavoro. Il suo involucro in lega di magnesio e alluminio è stato progettato per essere robusto, elegante e leggero allo stesso tempo. Con «Light Silver», «Fresh Blue», «Steel Gray», e «White» Acer annuncia quattro varianti di colore.

Ryzen AI 7 o Ryzen AI 5

Non è solo il display a offrire diverse opzioni. Indipendentemente da queste, lo Swift Air 16 dovrebbe sempre essere un PC Copilot+ e supportare le corrispondenti funzioni AI di Windows.

Lo Swift Air è abbastanza grande per una tastiera con tastierino numerico.

Acer offre tre diversi chipset tra i quali scegliere: Ryzen AI 7 350, AI 5 340 o AI 5 330. Includono anche tre diversi chip grafici integrati: AMD Radeon 860M, 840M e 820M. Per quanto riguarda la memoria, Acer menziona solo fino a 32 gigabyte di RAM e fino a un terabyte di memoria SSD.

Ad eccezione del jack per le cuffie, tutte le interfacce si trovano sul lato sinistro.

La batteria agli ioni di litio da 50 Wh offre un'autonomia fino a 13 ore. Swift Air 16 può connettersi in modalità wireless tramite Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4. Le connessioni via cavo sono possibili tramite due porte USB-C, una USB-A e una HDMI 1.4. La webcam offre una risoluzione Full HD e dispone di un otturatore per la privacy, che consente di oscurarla manualmente.

Prezzo e disponibilità

L'Acer Swift Air 16 sarà disponibile da novembre. Nella configurazione più economica - Ryzen AI 5 330, display IPS - costerà 879 euro o franchi. Le combinazioni esatte di chipset, display e memoria variano da paese a paese.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

