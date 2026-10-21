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Abbonamento famiglia: Spotify verifica i nuclei familiari

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 21.10.2026

In futuro, Spotify verificherà tramite codice QR se tutti i membri di un abbonamento famiglia vivono nella stessa abitazione. Chi non supera il controllo rischia la sospensione.

Se condividi un account Spotify con altre persone, esistono l'abbonamento Duo o quello Family. In quest'ultimo, fino a sei persone condividono lo stesso abbonamento e dovrebbero vivere tutte nella stessa abitazione. Finora, questo aspetto non è stato quasi mai verificato. Dovevi solo confermare di risiedere a un determinato indirizzo. Le cose stanno per cambiare. Su una pagina di supporto, il servizio di streaming ha annunciato un nuovo meccanismo di controllo tramite codice QR. Con questo, Spotify intende verificare se tale indicazione corrisponde effettivamente al vero.

Come funziona il controllo

Spotify non controlla tutti i «membri della famiglia» contemporaneamente. L'azienda seleziona casualmente i singoli membri e decide quando effettuare la verifica. Se vieni selezionato, ti verrà chiesto di scansionare un codice QR dallo smartphone dell'amministratore dell'abbonamento.

L'abbonamento Family conviene già a partire da tre membri.

Fonte: Spotify

Gli utenti di Reddit segnalano che il codice QR cambia autonomamente ogni pochi secondi. Il «codice dinamico» dovrebbe impedire che il tuo «capofamiglia» possa semplicemente inviarti uno screenshot. Spotify non conferma se funzionerà davvero così. Dopo la richiesta di verifica, hai sette giorni di tempo per completarla. Le voci critiche lamentano il breve termine di una settimana. Se l'amministratore dell'abbonamento è in vacanza per due settimane, ad esempio, questo rappresenta già un problema.

Rischio di blocco dell'abbonamento

Chi non supera il controllo non solo viene escluso dall'abbonamento, ma non dovrebbe poter aderire a nessun abbonamento Family o Duo per un anno. Con questa misura, Spotify vuole spingere le persone che fanno parte di un abbonamento Family senza vivere nella stessa abitazione a passare a un abbonamento individuale. Durante il periodo di blocco, puoi sottoscrivere solo un abbonamento Single o utilizzare la versione gratuita di Spotify.

Al momento non è ancora chiaro quando e in quali paesi verrà introdotta questa verifica dell'indirizzo tramite QR. Il codice QR viene visualizzato all'amministratore dell'abbonamento sotto «Il tuo abbonamento Premium» > «Gestisci». Per far sì che tutto funzioni senza intoppi, Spotify consiglia di mantenere l'app sempre aggiornata.

Immagine di copertina: Shutterstock

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