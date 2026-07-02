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A quanto pare, la prossima Xbox non avrà il lettore ottico

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 2.7.2026

Secondo alcune indiscrezioni, la prossima Xbox dovrebbe uscire senza lettore disco. Per far sì che i giochi fisici della generazione precedente acquistati in precedenza funzionino comunque, si prevede di ricorrere alla digitalizzazione.

Dopo che è stato reso noto che da gennaio 2028 Sony non produrrà più giochi su disco fisico, ci sono segnali sul futuro dei giochi fisici su Xbox. Anche Microsoft si starebbe preparando a un futuro tutto digitale. Infatti, riporta ad esempio Windows Central che, secondo fonti interne, la Xbox di prossima generazione, nome in codice Project Helix, non avrà un lettore per dischi.

Ciononostante, i giochi acquistati in formato fisico dovrebbero continuare a funzionare su questa console. Almeno, se si dà credito ad altre notizie, come quelle di The Verge, sulla digitalizzazione dei dischi Xbox. Per evitare di dover abbandonare del tutto i dischi dei giochi, secondo alcune fonti interne i dipendenti Microsoft avrebbero iniziato a testare una funzione di conversione da disco a formato digitale. Visto che già a maggio nel codice sorgente dell’app Xbox per PC indizi su «Disc2Digital», è molto probabile che la notizia sia vera.

Questa funzione "da disco a digitale" dovrebbe funzionare solo con i dischi di Xbox One e Xbox Series X. Chi inserisce un disco e installa il gioco dovrebbe ricevere automaticamente una licenza digitale. Tuttavia, il gioco dovrebbe poter essere riprodotto anche dal disco. La licenza digitale va persa non appena il gioco viene prestato o venduto, oppure inserito in un’altra Xbox. Se la futura Xbox dovesse davvero arrivare senza lettore disco, la digitalizzazione dovrebbe ovviamente essere effettuata con una console della generazione precedente.

Immagine di copertina: Shutterstock

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