Novità e trend 20 5

9206 MHz: Nuovo record mondiale di overclock con elio liquido

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 18.5.2026

L'overclocker "wytiwx" ha stabilito un nuovo record mondiale. Per ottenere 88 MHz aggiuntivi, il cinese ha utilizzato elio liquido invece del solito azoto.

9206 MHz è la frequenza di clock più alta mai misurata per una CPU disponibile in commercio. Il valore è stato verificato sulla piattaforma di overclocking Hwbot. È stato raggiunto dall'overclocker cinese «wytiwx» con un singolo core di un Intel Core i9-14900KF basato su Raptor Lake. Il record precedente era di 9118 MHz. È stato stabilito dallo svedese «elmor», che è stato il primo a superare il marchio dei 9 GHz con una CPU Intel. Nel 2025, «wytiwx» aveva presumibilmente battuto il record con 9133 MHz /page/913033-mhz-new-world-record-in-overclocking-39284. Tuttavia, questi dati non sono più disponibili su Hwbot. Non so perché. Sospetto che il record sia stato dichiarato non valido.

Per il raffreddamento, «wytiwx» ha utilizzato elio liquido. L'elio liquido evapora a meno 269 gradi Celsius, ovvero solo quattro gradi sopra lo zero assoluto. La maggior parte degli overclocker estremi utilizza azoto liquido con un punto di ebollizione di meno 195 gradi Celsius.

L'elio liquido fornisce molto vapore.

Fonte: Bilibili

L'elio liquido è molto più costoso. Inoltre si consuma più rapidamente, altroché vaporizzazione più rapida. Per questo motivo sono necessarie grandi quantità per un esperimento che dura diverse ore. Tuttavia, non è possibile convertire automaticamente il vantaggio teorico della temperatura in un maggior numero di cicli. La cosiddetta pentola deve essere assolutamente piatta sulla CPU. Le sollecitazioni termiche mettono a dura prova la scheda madre e i componenti. Anche la qualità del silicio gioca un ruolo decisivo. Il campione d'oro «» viene selezionato di volta in volta tra decine e centinaia di esemplari.

Solo sette degli otto core P dell'i9-14900KF erano attivi per il test. Alla fine, uno di essi ha raggiunto i 9,2 GHz. I core di efficienza sono stati completamente disattivati. Come sistema operativo è stato utilizzato Windows 7 Ultimate. Questo sistema è molto popolare nel panorama perché molti servizi in background possono essere disattivati senza compromettere la stabilità. La memoria DDR5 funzionava a una moderata frequenza di 5792 MHz a CL32. Le prestazioni massime della memoria non erano importanti in questo caso. L'intero lavoro del team può essere ammirato in un video sulla piattaforma cinese Bilibili.

Prima dell'avvento dei processori Intel Raptor Lake, l'AMD FX-8370 ha detenuto il record di velocità di clock dal 2014 al 2022 con 8722,78 MHz. Era considerato particolarmente overcloccabile, ma non poteva tenere il passo di Intel in termini di potenza di calcolo quotidiana. L'ultima generazione di Core Ultra 200S di Intel, da parte sua, non è adatta per i test oltre il limite dei 9 GHz. Anche gli attuali processori Zen di AMD non sono noti per le elevate frequenze di clock. Il record stabilito da «wytiwx» è quindi destinato a rimanere in piedi per il momento.

Immagine di copertina: wytwix / hwbot.org

Mi piace questo articolo! A 20 persone piace questo articolo







