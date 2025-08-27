Novità e trend 6 1

9130,33 MHz: Nuovo record mondiale di overclock

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 27.8.2025

L'overclocker "wytiwx" batte il suo stesso record di quasi 9 MHz. All'inizio del 2025, il cinese ha superato il precedente detentore del record "elmor".

9130,33 MHz è la frequenza di clock più alta mai misurata per una CPU secondo il sito di overclocker Hwbot. Questo risultato di tutto rispetto è stato raggiunto dall'overclocker cinese «wytiwx» il 26 agosto. Si tratta solo della quinta voce nel database che supera i 9000 MHz. Questi cinque posti sono tutti occupati da «wytiwx» e «elmor».

Come CPU è stato utilizzato l'Intel Core i9-14900KF. Per il raffreddamento, «wytiwx» si è affidato all'elio liquido. Come per il record di gennaio, ha utilizzato una Asus ROG Maximus Z790 Apex come scheda madre. Per la RAM ha utilizzato 32 gigabyte di DDR5 di Corsair Vengeance.

La configurazione da «wytiwx»

Fonte: Hwbot / wytiwx

Con questo piccolo aumento di MHz, probabilmente è stato spremuto il massimo di ciò che è attualmente possibile. La CPU Intel Core i9-14900KF è sul mercato da quasi due anni ed è attualmente l'unità di calcolo più overcloccabile. Le prime sei voci del database provengono dal Core i9-14900K(F/S) o dal suo predecessore, il Core i9-13900K. In precedenza, l'AMD FX-8370 ha detenuto il record con 8722,78 MHz dall'agosto 2014 all'ottobre 2022. Anche se quest'ultima CPU è stata in grado di gestire il record con 8722,78 MHz da agosto 2014 a ottobre 2022.

Anche se quest'ultima CPU non poteva competere con le CPU Intel dell'epoca, era considerata particolarmente overcloccabile. L'FX-8370 è stata l'ultima CPU AMD in grado di dominare con frequenze di clock elevate. I nuovi processori Zen non sono noti per le loro alte frequenze di clock. Questo è in netto contrasto con i processori Raptor Lake e Raptor Lake Refresh di Intel, che includono l'i9-14900KS. Tuttavia, gli ultimi processori Core Ultra 200S non sono adatti all'overclocking in intervalli superiori a 9000 MHz. È quindi probabile che ci vorrà ancora un po' prima che il record di «wytiwx» cada.

Immagine di copertina: Hwbot / wytiwx

