410 megapixel in pieno formato: Canon presenta un sensore da record

Un nuovo sensore CMOS con una risoluzione di 24 592 × 16 704 pixel dovrebbe essere utile per le applicazioni professionali. Tuttavia, non dovresti aspettarti di trovarlo presto nelle normali fotocamere.

Canon ha annunciato un sensore full-frame con 410 megapixel (24.592 × 16.704) - secondo il produttore giapponese, la più alta risoluzione su 35 millimetri fino ad oggi. Se preferisci pensare alle immagini in movimento, questo corrisponde a una risoluzione di 24K. In altre parole, 12 volte l'8K, 48 volte il 4K e 198 volte il FullHD.

Tuttavia, non potrai scattare gigantografie di paesaggi con la tua fotocamera per le vacanze a breve: Il nuovo sensore è destinato ad applicazioni industriali che richiedono risoluzioni elevate, come la sorveglianza e la medicina. Il prezzo sarà di conseguenza elevato.

24K 8 FPS o 12K 24 FPS

Secondo il comunicato stampa, Canon raggiunge l'altissima densità di pixel grazie a un sensore CMOS impilato di nuova concezione che presenta un nuovo schema di commutazione. Il design è in grado di leggere 3280 megapixel al secondo, consentendo di realizzare video con 8 fotogrammi al secondo (FPS). In alternativa, è disponibile una versione monocromatica del sensore, che riduce la risoluzione a 100 megapixel grazie al pixel binning. Questo consente di ottenere 24 immagini al secondo e una migliore sensibilità alla luce.

In passato i sensori di medio formato erano necessari per risoluzioni superiori a 60 megapixel. La Phase One XF IQ4, ad esempio, raggiunge i 150 megapixel. Tuttavia, con l'aumentare delle dimensioni del sensore, aumentano anche le fotocamere e gli obiettivi, il che può essere problematico a seconda dell'applicazione. Il nuovo sensore full-frame di Canon, invece, consente di avere un sistema relativamente compatto nonostante l'elevata risoluzione.

