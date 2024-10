3D analogico: il ritorno del N64 in 4K

Analogue presenta Analogue 3D, una riedizione moderna del Nintendo 64. Grazie alla tecnologia FPGA, i giochi vengono visualizzati in risoluzione 4K senza emulazione. La console sarà disponibile per il pre-ordine dal 21 ottobre.

Torna un pezzo di storia dei videogiochi: Analogue presenta l'Analogue 3D, una nuova edizione del Nintendo 64 che farà la gioia dei fan del retrò e degli appassionati di tecnologia. Circa un anno fa, Analogue aveva annunciato la versione moderna della console cult. Ora l'azienda ha rivelato ulteriori dettagli tramite il servizio di informazione breve X. La caratteristica speciale: I giochi vengono visualizzati con una risoluzione 4K nitidissima grazie alla tecnologia FPGA senza emulazione.

Il design dell'Analogue 3D è fortemente orientato verso l'originale, in modo da riproporre la sensazione di tenere tra le mani il tuo vecchio amico. Tutti i giochi per Nintendo 64 mai prodotti dovrebbero essere compatibili, indipendentemente dalla regione. Tuttavia, la console non supporta openFGA, il che significa che i file ROM protetti da copia non possono essere riprodotti. Secondo il produttore, la console è progettata per le cartucce legacy attraverso lo slot per cartucce. L'Analogue 3D offre una qualità di riferimento CRT sul tuo televisore HD in 4K. Si dice che catturi il calore, la profondità e la consistenza di ogni fotogramma e fornisca un'esperienza N64 priva di lag.

Controller dedicato

Oltre alla console, il produttore ha presentato anche il proprio "8BitDo 64 Controller", sviluppato appositamente per la console. Il controller ha un joystick a effetto Hall ed è dotato di Bluetooth LE e Wi-Fi a doppia banda. Questi joystick utilizzano campi magnetici invece di componenti meccanici per rilevare i movimenti della levetta. Il grande vantaggio: non essendoci parti meccaniche che si sfregano l'una con l'altra, non c'è usura. In questo modo si evita la cosiddetta deriva dello stick. Si tratta di un problema comune ai joystick tradizionali, in cui il personaggio si muove da solo anche se il joystick non viene toccato.

Il mio collega Flo, tuttavia, è rimasto deluso dal fatto di non poter utilizzare l'"ingombrante controller originale". Questo ha suscitato ulteriore divertimento e approvazione nella nostra redazione. Ma non preoccuparti: la console dispone di quattro porte per i controller originali. Questo significa che potrai utilizzare anche i controller originali del N64.

Ecco come si presenta il nuovo controller Analogue 3D.

Fonte: Analogue

L'Analogue 3D è dotato di 3D OS, un nuovo sistema operativo sviluppato appositamente per questa console e interamente in FPGA. Secondo il produttore, 3D OS offre un'ampia gamma di funzioni, tra cui la possibilità di riprodurre giochi N64 in risoluzione 4K. La nuova console misura 230 × 180 × 49 millimetri e pesa 837 grammi. Oltre all'alimentatore, la fornitura comprende un cavo HDMI e un cavo USB.

Preordine possibile dal 21 ottobre

Secondo il produttore, i pre-ordini della console saranno possibili a partire dal 21 ottobre alle ore 17:00 (ora italiana) al prezzo di 249,99 dollari USA più spese di spedizione e dogana esclusivamente nel negozio online di Analogue. La consegna è prevista per la primavera del 2025. Il "Controller 8BitDo 64" viene venduto separatamente e costa 39,99 dollari in più. Si dice che sia compatibile con Analogue 3D, Switch, Windows e Android. Oltre alla funzione turbo, è dotato anche di supporto per la vibrazione per Switch e Analogue 3D.

Non posso ancora dirti se la console e gli accessori saranno disponibili anche in negozio. Tuttavia, stiamo facendo del nostro meglio.

Sei entusiasta di questa nuova edizione del N64? A quali giochi vorresti giocare con l'Analogue 3D? Fammelo sapere nei commenti.