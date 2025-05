Novità e trend 17 1

25,3 pollici di dimensioni: È il primo monitor E-Ink a colori

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 2.5.2025

Con 4096 colori, la versione a colori del Boox Mira Pro rimane un monitor per lavorare con testi o grafica semplice. È meno adatto ai videogiochi, all'editing di immagini o ai video.

Lo schermo e-ink a colori del Boox Mira Pro è stato progettato per essere non riflettente, facile da vedere per lunghi periodi e richiede poca energia. Boox ha lanciato la prima versione del Mira Pro nel 2023. Tuttavia, il suo display mostrava solo 16 sfumature di grigio. La nuova versione a colori mostra 4096 colori. Il produttore utilizza la tecnologia e-ink Kaleido 3, già utilizzata negli e-book reader di Kobo o Pocketbook. Tuttavia, il display del monitor ha ora una dimensione di 25,3 pollici.

Un normale monitor a parte il display

I display E-Ink aggiornano la visualizzazione molto più lentamente rispetto agli schermi LCD o OLED. Il Mira Pro ha quattro diverse modalità di aggiornamento. Le modalità lettura e testo sono spiegate dai loro nomi. La modalità normale è disponibile per altre attività quotidiane. La modalità velocità è destinata ai video e ad altre immagini in movimento. Tuttavia, questa modalità provoca un maggior numero di immagini fantasma, cioè i contorni delle vecchie immagini sono ancora visibili. Questi possono essere rimossi premendo il pulsante «Refresh». Il resto del monitor è gestito tramite un pulsante funzione e una rotella di scorrimento.

Il Mira Pro si aggiorna più velocemente in modalità velocità, utile per i video.

Fonte: Boox

Il display 16:9 del Mira Pro ha una risoluzione di 3200 × 1800 pixel. Questo si traduce in una densità di pixel di 145 ppi a 25,3 pollici. Lo schermo può essere inclinato in avanti e indietro di 20 gradi, regolato in altezza di 50 millimetri e ruotato di 90 gradi in formato verticale. Anche le altre caratteristiche sembrano quelle di un monitor standard: supporto Vesa (75 × 75 mm), doppi altoparlanti e quattro collegamenti per la trasmissione delle immagini:

HDMI

Mini HDMI

USB Tipo C

DisplayPort

Esaurito poco dopo il lancio

Boox vende la versione a colori del Mira Pro a 1899,99 dollari USA. A differenza dei suoi lettori di e-book, l'azienda sta spedendo il monitor direttamente dalla Cina. Tuttavia, lo schermo è attualmente in fase di esaurimento.

Immagine di copertina: Boox

Mi piace questo articolo! A 17 persone piace questo articolo