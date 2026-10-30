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24 Gigabyte: Scarica l'intera Svizzera come mondo di "Minecraft"

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 30.10.2026

Lo studente ventiduenne del Politecnico federale di Zurigo (ETH) Beda Good ha ricostruito l'intera Svizzera in scala 1:1 come mondo di "Minecraft" utilizzando dati geografici aperti, ed è possibile scaricarlo.

Hai mai desiderato scalare il Cervino in scala in «Minecraft»? O magari costruire la tua baita sulla sua vetta? Ora puoi farlo. Lo studente del Politecnico di Zurigo (ETH) di 22 anni, Beda Good, ha ricreato l'intera Svizzera in modo quasi fedele all'originale come mondo di «Minecraft». Lo mette a disposizione come download a pagamento con una dimensione di 24 gigabyte.

Fedele all'originale significa: la lunghezza del lato di un blocco di «Minecraft» corrisponde a un metro nel mondo reale. Puoi attraversare l'intera superficie della Svizzera di 41 285 chilometri quadrati in Minecraft metro dopo metro o arrampicarti per 4634 blocchi per raggiungere la Punta Dufour.

La Svizzera di «Minecraft» non riproduce in scala solo le montagne, ma anche laghi, foreste, località e dighe. I dati geografici utilizzati provengono dall'Ufficio federale di topografia (Swisstopo) e sono liberamente disponibili. Anche la tua casa e il tuo posto di lavoro potrebbero essere inclusi. I video a riguardo sono visibili sul canale Instagram di Good.

Lauterbrunnen nel Canton Berna come paesaggio di «Minecraft».

Fonte: Beda Good

Dalla stampa 3D al mondo 3D percorribile

In un contributo video della SRF (dal minuto 22), Good spiega come gli è venuta l'idea per la Svizzera in «Minecraft». La colpa è della stampante 3D che ha ricevuto da un collega. Inizialmente, il suo obiettivo era stampare edifici e paesaggi svizzeri in modo fedele all'originale. Ma da ciò è nato rapidamente qualcosa di più: una Svizzera completamente percorribile fatta di blocchi di «Minecraft».

Un compito del genere difficilmente può essere svolto a mano. I dati di Swisstopo devono essere analizzati e tradotti in blocchi di «Minecraft». Dopotutto, le rocce non dovrebbero essere rappresentate come paesaggi erbosi e i laghi non come ghiaccio glaciale.

Il progetto è iniziato originariamente come hobby, ma ha suscitato molto interesse. Good, che su Internet si fa chiamare «Manifold», ha colto l'occasione e vende licenze per 15 franchi.

Puoi visitare anche il lago di Oeschinen a 1578 metri di altitudine.

Fonte: Beda Good

Con il ricavato vuole coprire i costi correnti e continuare a migliorare il suo modello della Svizzera in futuro. È inclusa l'intera Svizzera così come i futuri aggiornamenti. Attualmente, Good definisce il modello come Early Access: vuole migliorare visivamente, ad esempio, specchi d'acqua e formazioni rocciose e correggere le aree rappresentate in modo impreciso.

Puoi scaricare gratuitamente l'area Jungfrau-Aletsch come file ZIP di 1,1 gigabyte. Good lo consiglia anche come test prima dell'acquisto. In questo modo scoprirai se il tuo computer è in grado di gestire l'enorme Svizzera di «Minecraft». Secondo il sito web, sono necessari almeno 16 gigabyte di memoria RAM, meglio 32 gigabyte o più.

Requisiti e limitazioni

La Svizzera non è disponibile per ogni piattaforma. Hai bisogno della «Minecraft» Java Edition (versione 1.12.2) per Windows, MacOS o Linux. Solo qui funziona la mod necessaria Cubic Chunks, che rimuove i limiti standard dei blocchi. Inoltre, al momento il mondo può essere vissuto solo da soli. Good non esclude una modalità multiplayer per il futuro.

La demo gratuita può essere scaricata in tutto il mondo, ma per l'acquisto della licenza è necessario indicare una residenza in Svizzera.

Immagine di copertina: Beda buono

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