20 anni di "Io allo zoo": un viaggio nel tempo agli inizi di YouTube

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 24.4.2025

Il primo video è stato pubblicato su YouTube 20 anni fa. È ancora online. Ho provato a copiarlo.

Il 24 aprile 2005 - 20 anni fa - i visitatori del sito web youtube.com hanno potuto vedere il primo video. Fu registrato da Jawed Karim, uno dei tre fondatori di YouTube.

Il video è ancora oggi online.

Il video è ancora online oggi. Dura 19 secondi. Jawed si trova di fronte a degli elefanti e dice che si trova di fronte a degli elefanti. La cosa bella è che hanno delle proboscidi così lunghe, cool, ed è tutto quello che c'è da dire. Non so se si tratti di uno scherzo da tarda adolescenza o di pura impotenza, ma sembra affascinante.

Quando guardo YouTube oggi, penso che sia fantastico il modo in cui si è sviluppato, ma anche fastidioso il modo in cui è stato commercializzato. Rimpiango i tempi innocenti in cui molte persone credevano davvero che YouTube fosse il dono di Google all'umanità.

Per celebrare l'anniversario, sto quindi cercando di ricreare il primo video di YouTube allo zoo di Zurigo.

Non è così facile

Ovviamente, il video deve essere girato con una vecchia telecamera. Una che filmi a 240p, come l'originale di Jawed. Il nerd della videocamera e del retrò che è in me non ammette altro.

Quindi ho messo in valigia due videocamere e un paio di occhiali da sole.

Perciò metto in valigia due patate «» dalla mia collezione di patate: La Canon PowerShot G1 e la Nikon Coolpix L3.

Le vecchie macchine fotografiche sono ingombranti e scomode. Soprattutto la Canon G1 del 2000, dove non c'è alcuna indicazione se la registrazione è in corso o meno, spesso si ferma a metà, e dopo tre riprese la scheda di memoria è piena, dopo quattro la batteria è scarica.

Ma come si scopre presto, la vecchia tecnologia è l'ultimo dei problemi. Il problema più grande è che ho scelto un giorno sbagliato: troppi visitatori allo zoo. Sono le vacanze scolastiche, il sole splende e tre giorni fa è nato un cucciolo di elefante. Non c'è un posto dove si possa vedere bene i grandi animali. E: anche nel luogo meno interessante di tutto lo zoo, si forma una folla non appena posiziono il mio treppiede.

La seconda ragione è positiva: oggi gli animali non sono più semplicemente esposti in piccoli recinti, ma possono muoversi in modo relativamente libero. E con le grandi folle, hanno la possibilità di ritirarsi. Cosa che hanno fatto in questa giornata.

Per ottenere ancora qualcosa nella scatola, l'unica cosa che mi resta da fare è fuggire nella parodia.

Produzione video retrò

Finalmente, filmo alcuni animali senza di me. È molto più facile. Ma è impersonale. Se Jawed non avesse filmato se stesso, ma solo gli elefanti, il video probabilmente non sarebbe di interesse per nessuno oggi.

Ciononostante, ecco lo zoo di Zurigo nell'anno 2025, con la qualità video del 2005, montata su un PC chiamato «digitec Tharsis», anch'esso risalente agli anni Duemila. Se vuoi fare del retrò, fallo come si deve. Seguirà un articolo separato sul PC Digitec.

PS. Non ho visto il cucciolo di elefante da nessuna parte.

PPS. Non ti basta la nostalgia di YouTube? Allora dai un'occhiata alla retrospettiva di Flo sui più memorabili video svizzeri su YouTube.

