10 milioni di console Switch 2 vendute e nessuna fine in vista

Philipp Rüegg
5.11.2025
Traduzione: tradotto automaticamente

In quattro mesi, la Nintendo Switch ha venduto oltre dieci milioni di unità. Si tratta di un numero doppio rispetto alla prima Switch. La Playstation 2 continua a detenere un importante record.

La prima Switch ha raggiunto 4,7 milioni di vendite nello stesso periodo. Le cose sono andate meglio per la Playstation 5 con 7,8 milioni di unità. Tuttavia, Sony ha superato la soglia magica dei 10 solo dopo otto mesi. Tuttavia, sia Sony che Microsoft con la Xbox Series X/S hanno dovuto affrontare la pandemia di coronavirus al momento del lancio nel 2020, che ha comportato notevoli problemi di consegna.

Nintendo si trova in una posizione completamente diversa con la Switch 2. L'azienda ha addirittura posticipato il lancio della prima Switch. L'azienda ha addirittura posticipato il lancio di diversi mesi per riempire i magazzini. Probabilmente non c'è mai stata una disponibilità migliore per una console.

La Switch originale, tuttavia, batterà presto un record. È a sole 10.000 unità di distanza dalla console Nintendo di maggior successo: il Nintendo DS. Questo dovrebbe accadere presto. Un importante trofeo potrebbe rimanere per sempre nascosto a Sony. La console più venduta di tutti i tempi è ancora la Playstation 2 con 160 milioni di unità in tutto il mondo.

Dal momento che Nintendo ha recentemente aumentato il prezzo della prima Switch e ha ridotto le previsioni per l'anno finanziario da 4,5 milioni di unità vendute a 4, è probabile che sia difficile. Forse la Switch 2 riuscirà nell'impresa. Di certo è sulla buona strada per farlo.

Philipp Rüegg
