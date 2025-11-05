10 milioni di console Switch 2 vendute e nessuna fine in vista

Novità e trend
Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di novembre 2025 (parte 2)
di Debora Pape
In quattro mesi, la Nintendo Switch ha venduto oltre dieci milioni di unità. Si tratta di un numero doppio rispetto alla prima Switch. La Playstation 2 continua a detenere un importante record.
La prima Switch ha raggiunto 4,7 milioni di vendite nello stesso periodo. Le cose sono andate meglio per la Playstation 5 con 7,8 milioni di unità. Tuttavia, Sony ha superato la soglia magica dei 10 solo dopo otto mesi. Tuttavia, sia Sony che Microsoft con la Xbox Series X/S hanno dovuto affrontare la pandemia di coronavirus al momento del lancio nel 2020, che ha comportato notevoli problemi di consegna.
Nintendo si trova in una posizione completamente diversa con la Switch 2. L'azienda ha addirittura posticipato il lancio della prima Switch. L'azienda ha addirittura posticipato il lancio di diversi mesi per riempire i magazzini. Probabilmente non c'è mai stata una disponibilità migliore per una console.
La Switch originale, tuttavia, batterà presto un record. È a sole 10.000 unità di distanza dalla console Nintendo di maggior successo: il Nintendo DS. Questo dovrebbe accadere presto. Un importante trofeo potrebbe rimanere per sempre nascosto a Sony. La console più venduta di tutti i tempi è ancora la Playstation 2 con 160 milioni di unità in tutto il mondo.
Dal momento che Nintendo ha recentemente aumentato il prezzo della prima Switch e ha ridotto le previsioni per l'anno finanziario da 4,5 milioni di unità vendute a 4, è probabile che sia difficile. Forse la Switch 2 riuscirà nell'impresa. Di certo è sulla buona strada per farlo.
Da bambino non mi era permesso avere console. Solo con il PC di famiglia, un 486, mi si è aperto il magico mondo dei videogiochi. Oggi di conseguenza compenso in modo esagerato. Solo la mancanza di tempo e denaro mi impedisce di provare ogni gioco esistente e di riempire la mia libreria con rare console retrò.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
La Switch 2 è la console più costosa che Nintendo abbia mai rilasciato - in cifre assolute e aggiustate per l'inflazione. Ciononostante, sta andando a ruba. L'azienda giapponese ha annunciato che la Switch 2 ha venduto 10,36 milioni di unità in tutto il mondo nei primi quattro mesi. Si tratta di un nuovo record.
Nintendo ha poi rivisto al rialzo le sue previsioni. Inizialmente l'azienda prevedeva di vendere 15 milioni di unità nel primo anno finanziario. Ora la cifra è di 19 milioni. Si tratta di quasi un milione di unità in più rispetto a quelle vendute dal Game Boy Advance nel suo primo anno di vita. Quest'ultimo detiene attualmente il record con 18,1 milioni di unità.
Gli analisti ritengono che le previsioni siano ancora troppo basse. Le vendite natalizie sono alle porte e «Pokémon Legends: Z-A» è stato appena rilasciato. Nella sua prima settimana, il gioco ha già venduto 5,8 milioni di copie, metà delle quali su Switch 2, il che è doppiamente notevole. Da un lato per la quantità di copie vendute in poco tempo, dall'altroché per il rapporto. Dal suo lancio nel 2017, la prima Switch ha venduto 154,01 unità. Ma nonostante il numero di Switch sia 15 volte superiore a quello di Switch 2, ogni secondo «Pokémon Legends: Z-A» viene acquistato sulla nuova console.
Hisense TV 55S7NQ
55", QLED, 4K, 2024