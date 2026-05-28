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Xiaomi série 17T : des batteries plus grandes et un meilleur téléobjectif pour le petit modèle

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 28/5/2026

Xiaomi a réduit la taille du modèle de base de sa série 17T tout en conservant le même téléobjectif avec zoom 5x que le modèle Pro plus grand. Des batteries plus grandes sont disponibles pour les deux modèles, mais seul le Pro se charge sans fil.

Les années précédentes, Xiaomi a toujours présenté la série T fin septembre. Le fabricant ne dit pas pourquoi l'annonce a lieu quatre mois plus tôt cette année. Il indique simplement de manière nébuleuse que la raison sera visible plus tard dans l'année. Il se peut qu'un autre lancement de produit soit prévu à l'automne, pour lequel la série T a été repoussée - ou que le Xiaomi 18 n'arrive pas en Europe avec six mois de retard.

Le Xiaomi 17T sera plus petit que le 17T Pro

Les prédécesseurs du 17T et du 17T Pro ont la même taille. Ce qui change . Xiaomi a réduit la taille de l'écran tactile du modèle de base de 0,24 pouce. Le smartphone devient ainsi 4,6 millimètres plus court et 2,3 millimètres plus fin, et 19 grammes plus léger que le modèle Pro. Les deux écrans AMOLED atteignent un pic de luminosité de 3500 nits pour les contenus HDR. Le taux de rafraîchissement du Xiaomi 17T Pro s'adapte de manière flexible de 1 à 144 Hertz. Le 17T atteint un maximum de 120 Hertz et ne descend pas aussi bas.

La version bleue du Xiaomi 17T Pro.

De ce fait, la batterie du Xiaomi 15T est également plus petite que celle de la version Pro, tout en offrant une capacité supérieure à celle de son prédécesseur. Les batteries au silicium-carbone des smartphones nécessitent moins de volume pour stocker l'énergie que celles de la série 15T. Xiaomi parle d'une densité énergétique de 841 Wh/L. Avec 7000 mAh, c'est la plus grande batterie d'un smartphone Xiaomi vendu en dehors de la Chine. Le 17T Pro recharge sa batterie par câble plus rapidement que le modèle de base qui, en outre, ne prend pas en charge la charge sans fil et dont la batterie est 500 mAh plus petite.

Les Dimensity 9500 et 8500 Ultra passent tous deux à la génération suivante. Cela s'accompagne à chaque fois d'une augmentation des performances et d'une meilleure efficacité énergétique. Les essais permettront de déterminer dans quelle mesure exactement.

Les bords de la bosse de la caméra ne sont pas aplatis comme sur le modèle précédent.

En ce qui concerne les appareils photo, il n'y a qu'un seul changement par smartphone, dont celui concernant le téléobjectif du 17T est le plus excitant. Avec une focale de 115 mm (équivalent KB), il fait jeu égal avec la version Pro. La caméra principale du Pro reçoit un nouveau capteur d'image, le Light Fusion 950, qui doit encore prouver sa qualité. En dehors de cela, les caméras restent identiques :

Des photos en mouvement avec Leica Live Moment et QuickShare envoie vers AirDrop

Avec la série 17T, Xiaomi poursuit sa collaboration avec Leica. Le dernier fruit en date est le changement de nom de «Live Moment» en «Leica Live Moment», dont les couleurs correspondent désormais au look Leica. Le principe reste inchangé : Lorsque la fonction est activée, l'appareil photo enregistre non seulement une photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur, mais également un court clip vidéo de la seconde ou des deux secondes précédentes.

Le mode scène est une nouveauté. Il a pour but de photographier de manière plus réaliste que le mode automatique les conditions d'éclairage difficiles lors de concerts et autres événements sur scène.

Le plus petit Xiaomi 17T dans la même main.

Avec la série Xiaomi 17T, HyperOS 3, basé sur Android 16, pourra afficher encore plus d'applications dans son «Hyper Island». Cette fonction, qui rappelle de manière suspecte l'île dynamique de l'iPhone, affiche les informations des apps dans un petit champ autour de la caméra frontale.

Ces deux smartphones sont également les premiers de Xiaomi à Lier QuickShare à AirDrop pour envoyer sans fil des images et d'autres fichiers directement sur des appareils iOS. Avec QuickShare, cela n'était jusqu'à présent possible qu'au sein d'Android et les fabricants débloquent progressivement la fonction, après que Google a ouvert la voie pour ses smartphones Pixel.

L'HyperOS 3 comprend plusieurs outils d'intelligence artificielle.

Xiaomi propose un support logiciel de durée variable pour ses nouveaux smartphones. Alors que le 17T Pro devrait recevoir cinq ans de mises à jour fonctionnelles et six ans de mises à jour de sécurité, le 17T ne recevra que quatre ans de mises à jour fonctionnelles. Il devrait également recevoir des mises à jour de sécurité pendant six ans.

Xiaomi 17T

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Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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