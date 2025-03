Nouveautés + tendances 8 3

Xiaomi 5 Max : le scooter électrique dose automatiquement la puissance au démarrage et en montée

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 3/3/2025

Le nouveau scooter électrique haut de gamme de Xiaomi est doté d'une suspension, recharge la batterie au freinage et gravit les pentes raides de manière régulière et automatique. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'autant de fonctionnalités, il existe également des versions allégées.

Ce ne sont pas seulement des téléphones mobiles que Xiaomi apporte au Mobile World Congress (MWC), mais aussi des nouveautés dans le domaine de la mobilité électrique. Le constructeur chinois a apporté dans ses bagages pas moins de quatre nouveaux scooters électriques, qui seront disponibles dès leur présentation au salon.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max : moteur avec récupération d'énergie

La version Max est le modèle le plus équipé pour la masse. Elle est dotée d'une suspension hydraulique à l'avant et à l'arrière qui amortit les chocs. Cela améliore non seulement le confort de conduite, mais devrait également réduire l'usure et la dégradation, selon le constructeur.

Le 5 Max est doté d'une double suspension sur l'essieu avant.

Source : Jan Johannsen

Le moteur électrique, comme dans une voiture hybride, recharge la batterie. Par exemple, le système détecte les pentes, adapte automatiquement la vitesse pour une descente contrôlée et utilise l'énergie de freinage pour alimenter la batterie.

Le système de contrôle de traction (TCS) est également issu du domaine de l'automobile et de la moto. Des capteurs empêchent les roues de patiner lors de l'accélération. Sur route mouillée ou glissante, il dose la puissance du moteur afin de toujours garantir la traction.

Si vous montez une côte, le mode de stationnement en pente vous aide à accroître votre sécurité de conduite. Sans que vous ayez à intervenir, le scooter maintient une vitesse constante. Des pentes jusqu'à 22 pour cent sont possibles grâce au moteur puissant. La capacité de charge maximale est de 120 kilogrammes.

Vous devriez pouvoir vous tenir facilement sur le marchepied plus large.

Source : Jan Johannsen

Xiaomi a légèrement agrandi le marchepied pour que vous puissiez vous tenir debout confortablement et en toute sécurité. Le guidon plus long sert également à la stabilité de conduite. La batterie se charge complètement en trois heures et l'autonomie est d'environ 60 kilomètres.

Ce scooter, comme les autres modèles, est déjà disponible à la commande chez nous.

Trottinette électrique Nouveau CHF 599.– Xiaomi 5 Max 20 km/h, 60 km, 400 W

Trois versions moins chères de la cinquième génération

Xiaomi propose également une version allégée de sa nouvelle trottinette électrique, l'Electric Scooter 5, qui dispose d'un moteur d'une puissance nominale de 350 watts au lieu de 400 et peut gravir des pentes jusqu'à 18 pour cent. Vous devez renoncer à la récupération d'énergie et au contrôle de pente, de plus, seul l'essieu avant est suspendu. Le contrôle de traction mentionné ci-dessus est cependant inclus.

Trottinette électrique Nouveau CHF 399.– Xiaomi 5 20 km/h, 60 km, 350 W

Le Xiaomi Electric Scooter 5 Pro se situe entre les deux autres versions. Ici, vous obtenez la suspension et le moteur du Max, mais sans les aides électroniques et la récupération régulée.

Trottinette électrique Nouveau CHF 499.– Xiaomi 5 Pour 20 km/h, 60 km, 400 W

Les versions Pro et Max ont aussi l'essieu arrière suspendu.

Source : Jan Johannsen

Le Xiaomi Electric Scooter Elite, également nouveau, est particulièrement destiné aux trajets courts en ville. Il est équipé d'un moteur de 400 watts avec une puissance de crête légèrement réduite, qui gère des pentes jusqu'à 20 pour cent. Son autonomie est inférieure à celle des trois autres modèles, soit 45 kilomètres au lieu de 50. L'Elite dispose d'une suspension sur la roue avant et d'une spécialité, l'E-ABS sur le frein à tambour arrière.

ABS signifie système de freinage antiblocage : même en cas de freinage puissant, la roue ne se bloque pas et ne dérape pas, ce qui optimise la distance de freinage tout en réduisant le risque de chute. Le prix de vente conseillé de la trottinette électrique Elite de Xiaomi est de 509 francs.

Trottinette électrique Nouveau CHF 349.– Xiaomi Elite 20 km/h, 45 km, 400 W

Photo d’en-tête : Lorenz Keller

