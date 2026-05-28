Nouveautés + tendances 5 2

Valve augmente le prix des OLED Steam Deck jusqu'à 300 dollars

Martin Jud Traduction : traduction automatique 28/5/2026

Valve a augmenté considérablement le prix de la Steam Deck OLED. Le modèle le moins cher coûte désormais 789 dollars (779 euros), le plus grand 949 dollars (919 euros). Dans le même temps, les indications selon lesquelles la prochaine Steam Machine sera encore plus chère se multiplient.

C'est une grosse augmentation que Valve a annoncée dans un blog discret. Après des mois de pénurie, le Steam Deck OLED serait certes à nouveau disponible, mais à des prix qui font froid dans le dos. 240 dollars de plus pour le modèle de 512 gigaoctets, 300 dollars de plus pour la version de 1 téraoctet. Une augmentation substantielle. Et une fuite sur la Steam Machine fait le tour de la planète, avec une autre mauvaise nouvelle à la clé.

Pourquoi Valve augmente-t-il ses prix ?

Valve justifie cette hausse de prix par l'augmentation des coûts de la mémoire vive et du stockage des données. En effet, les prix de la DRAM et de la NAND ont massivement augmenté en raison de la demande en IA, un problème qui touche l'ensemble du secteur. Sony, Microsoft et Nintendo ont également augmenté le prix de leurs consoles au cours des derniers mois. La nouveauté du Steam Deck OLED est un prix d'entrée de gamme qui rivalise avec les consoles portables haut de gamme comme l'Asus ROG Ally X.

Ce que cela signifie pour la Steam Machine

Cette tendance n'épargne pas la Steam Machine. Brad Lynch, un initié de Valve, affirme avoir entendu il y a deux mois déjà une estimation grossière des prix, qui étaient déjà supérieurs aux prix des Steam Deck OLED. Depuis lors, les coûts de stockage ont encore augmenté - ce qui, selon Notebookcheck par exemple, devrait toucher particulièrement la Steam Machine. Un prix dépassant la marque des 1000 dollars semble donc plus réaliste que jamais.

Mais il y a une petite consolation : les modèles LCD reconditionnés du Steam Deck de Valve ne sont pas affectés par cette hausse de prix et démarrent à 279 dollars aux États-Unis pour la version 64 gigaoctets. Seulement, les Steam Decks LCD sont plus difficiles à trouver en Europe et ne sont plus fabriqués à neuf.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 5 personne(s)







