Nouveautés + tendances 0 0

Un écran plus grand pour les créatifs : Wacom One 14

Michelle Brändle Traduction: traduction automatique 18/9/2025

Wacom propose ses tablettes One en entrée de gamme depuis 2023. Le fabricant lance aujourd'hui une version 14 pouces, bien moins chère que ses petites sœurs.

Wacom a élargi son portefeuille de tablettes avec la Wacom One 14. Cette tablette à écran de 14 pouces s'adresse aux débutants, aux étudiants et aux artistes amateurs à la recherche d'un plus grand espace de travail numérique.

Elle offre plus d'espace pour faire des croquis, retoucher des photos ou créer des modèles 3D que les modèles plus petits Wacom One 12 et One 13 de 2023. Son design est similaire à celui de ces modèles, mais elle est globalement plus fine et ses bords d'écran sont plus étroits.

Malgré une diagonale d'écran plus grande, il est relativement compact (20 × 33 centimètres). Si les 750 grammes supplémentaires ne sont pas trop lourds pour vous, c'est donc un bon compagnon de voyage. L'écran IPS du Wacom One 14 est au format 16:9 avec une résolution de 1920 × 1080 pixels et une luminosité pouvant atteindre 285 nits.

La Wacom One avec un écran de 14 pouces.

Source : Wacom

Pour l'utiliser, vous devez le connecter à un ordinateur portable ou à un ordinateur. Il est compatible avec les appareils Windows, Mac et Chromebook. Le pen display est livré avec une version d'essai gratuite de 6 mois de Clip Studio Paint Pro. Pour cela, vous avez besoin d'un compte chez Wacom.

Le Wacom One 14 est livré avec un stylet Wacom One Standard Pen sans pile, ainsi qu'un câble USB-C. Le stylet reconnaît 4096 niveaux de pression et des inclinaisons jusqu'à 60 degrés. Le stylet dispose également de deux boutons programmables. Mais le Wacom One est également compatible avec des stylos de tiers, comme Staedtler, LAMY et Dr. Grip. Le stylet trouve sa place dans une boucle en textile fixée sur le bord supérieur de la tablette.

Tablette graphique CHF 52.90 Wacom One Standard Pen Blanc-Gr

La Wacom One 14 est disponible aux États-Unis pour 300 dollars. Lors de son lancement, elle sera donc nettement moins chère que les 400 dollars initialement demandés pour la Wacom One 12, plus petite. Il devrait également être disponible en Europe, dans la boutique en ligne de Wacom, il n'est certes pas encore possible de l'acheter, mais son prix est déclaré à 330 euros. Ce qu'il en est chez nous dans la boutique n'est pas encore certain non plus. Vous trouverez les deux anciens modèles de 12 et 13 pouces ici:

Wacom One 12

Tablette graphique CHF 235.– Wacom One 12 11.60", 2540 lpi

Wacom One 13

Tablette graphique CHF 462.– Wacom One 13 touch Stift-Display 13", 2540 lpi

Photo d’en-tête : Wacom

Cet article me plaît ! Cet article ne plait encore à personne.







