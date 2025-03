Nouveautés + tendances 6 1

"Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" : Les jeux de skateboard emblématiques sont de retour

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 4/3/2025

Les troisième et quatrième volets de "Tony Hawk's Pro Skater" reviennent sous forme de remakes sur consoles et PC. La course effrénée en skateboard commence en juillet.

Activision annonce la réédition de deux jeux de skateboard emblématiques. Après les remakes de "Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2" (2020), les troisième et quatrième parties bénéficient d'une cure de jouvence. Le remake est développé par les studios Iron Galaxy - connus entre autres pour "Killer Instinct" et "Rumbleverse".

"Tony Hawk's Pro Skater 3" est sorti à l'origine en 2001 sur PS2, Gamecube et Xbox, "Tony Hawk's Pro Skater 4" un an plus tard sur les mêmes plates-formes. Les classiques sont développés à partir de zéro. En plus des parcs emblématiques des jeux originaux, il y a aussi des niveaux entièrement nouveaux - une première depuis "Tony Hawk's Pro Skater 5" (2015). Dans la bande-annonce, l'un des nouveaux ajouts - un parc aquatique abandonné - est teasé à la fin :

Graphiquement, les niveaux emblématiques des jeux originaux ont subi quelques modifications, comme le montrent ces comparaisons de captures d'écran.

Le gameplay et les commandes sont inspirés des remakes de "Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2". De nombreuses nouvelles figures sont disponibles par rapport aux jeux originaux. Les patineurs solos pourront profiter d'un mode carrière incluant le New Game+ ainsi que des modes high score et speedrun. Si vous préférez jouer en ligne, vous pouvez le faire avec jusqu'à sept autres patineurs - sur toutes les plateformes. Le fameux mode "Create-A-Park" est également de retour. Il vous permet de construire votre propre skatepark et de le partager en ligne avec d'autres joueurs.

Les personnages confirmés Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Kareem Campbell, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg et Bob Burnquist. Rayssa Leal, Chloe Covell, Jamie Foy, Zion Wright et Yuto Horigome.

"Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" sortira le 11 juillet sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC. Au lancement, il sera également disponible dans le Game Pass. Les précommandes donneront accès à une démo et à un personnage exclusif dès le mois de juin. La version Deluxe, plus onéreuse, proposera d'autres contenus exclusifs, comme le Doom Slayer.

Skater en Doom-Slayer ? Pourquoi pas... Activision

Pour les fans hardcore absolus, il existe également une édition collector avec un pont de skateboard en édition limitée :

Avec l'édition collector, vous patinez tout de suite vous-même. Activision

Voilà, nous avons fait le tour des titres numérotés de la série. J'espère que les remakes de "Tony Hawks Underground" - les meilleurs jeux à mon avis - ne se feront pas trop attendre.

Photo d’en-tête : Activision

