Test TV de Stiftung Warentest : Le meilleur téléviseur 55 pouces vient de ...

Martin Jungfer Traduction: traduction automatique 2/7/2025

... LG. Parmi les 18 nouveaux modèles testés, l'OLED G4 se place en tête avec une note globale de 1,7. Douze autres modèles obtiennent également la note "bien".

Auprès Stiftung Warentest, les tests sont soit très approfondis, soit très lents. Ou les deux. Car le vainqueur du test de LG est déjà sur le marché depuis un an. Luca Fontana, expert TV à la rédaction, a déjà testé le modèle sous toutes les coutures en mai 2024. Vous pouvez lire ici pourquoi, pour lui, l'appareil mérite cinq étoiles.

Et si ce rapport d'essai et les résultats de la Stiftung Warentest vous ont convaincu d'acheter ce téléviseur, voilà !

TV 8 / 15 8 pièces sur 15 plus que 8 pièces sur 15 CHF 1379.– LG OLED55G49LS 55", G4, OLED, 4K, 2024 21

« Tout comme le vainqueur du test de LG, le second, battu de justesse, marque des points avec une très bonne qualité d'image» et obtient une note globale de 1,8. Il s'agit du S90D de Samsung. Un autre téléviseur OLED. Également un modèle 2024.

TV CHF 1204.– Samsung QE55S90DAE 55", S90D, OLED, 4K, 2024 122

Et vous l'aurez sans doute deviné, Luca a déjà eu un modèle Samsung similaire entre les mains ou devant ses yeux incorruptibles. Mais ce modèle est un peu plus lumineux, il est livré avec un boîtier One Connect séparé et il est donc un peu plus cher. Pour lire son test, cliquez ici:

Test de produit Essai du Samsung S95D : le meilleur téléviseur OLED pour les pièces lumineuses par Luca Fontana

Autres «bons téléviseurs OLED»

Trois autres téléviseurs testés ont obtenu une note globale de «bon» à la Stiftung Warentest. Par rapport aux deux téléviseurs les mieux classés, ces trois téléviseurs n'ont obtenu que la note «bon» dans la catégorie de test «image».

TV CHF 945.– LG OLED55B42LA 55", B4, OLED, 4K, 2024 24 TV −23% CHF 1000.– avant CHF 1291.96 Panasonic TV-55Z85AEG 55", OLED, 4K, 2024 3 TV CHF 808.– Philips 55OLED759/12 55", OLED759, OLED, 4K, 2024 30 TV CHF 945.– LG OLED55B42LA 24 −23% TV CHF 1000.– avant CHF 1291.96 Panasonic TV-55Z85AEG 3 TV CHF 808.– Philips 55OLED759/12 30

«Bonne» TV avec LCD

Samsung, Sony et Hisense se sont également hissés au rang des «bons téléviseurs» - malgré la présence de LCD au lieu d'OLED. Le modèle Hisense 55E7NQ est pour Stiftung Warentest le «Preistipp», donc la recommandation pour vous si vous cherchez un «bon téléviseur» pour le moins cher possible.

TV CHF 1764.40 Samsung GQ55QN95DAT 55", QN95D, NeoQLED, 4K, 2024 TV CHF 512.– Hisense TV 55U7NQ 55", U7N, Mini-LED, 4K, 2024 21 TV CHF 436.– Hisense TV 55E7NQ PRO 55", E7NQ, QLED, 4K, 2024 13 TV CHF 587.– Sony KD-55X75WL 55", X75WL, LED, 4K, 2023 162 TV CHF 1383.– Sony XR-55X90L 55", X90L, LCD, DHU, 2023 5

Autres critères importants

Stiftung Warentest a attribué la note la plus élevée dans la catégorie de test «Image» avec 45 pour cent, puis «Son» avec 20 pour cent et «Manipulation» avec 25 pour cent. Les 10 pour cent restants sont pris en compte pour la consommation électrique dans la note globale.

Si, par exemple, vous avez branché votre propre système de son à votre téléviseur, le résultat de «Son» ne sera pas important pour vous. Si vous êtes expérimenté sur le plan technique, vous cliquerez certainement sur des menus qui ont été mal notés par la Stiftung Warentest. En d'autres termes : D'autres critères peuvent jouer un rôle dans le choix du bon téléviseur. Je connais un collègue - bonjour, Olla ! -pour qui le design du pied est particulièrement important .

Et si l'avis de Lucas sur les téléviseurs de l'année dernière vous intéresse : Voici son guide ultime :

Guide Le guide TV ultime : quel téléviseur acheter en 2024 ? par Luca Fontana

Le rapport complet avec les résultats de l'essai en détail est disponible ici. Il n'est toutefois accessible qu'aux abonnés payants.

