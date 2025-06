Système OM OM-5 Mark II : petite mise à jour pour le petit appareil photo de voyage

Nouveautés + tendances 3 1

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 17/6/2025

Lorsque le fabricant met en avant la connexion USB-C sur un nouvel appareil photo, on comprend vite que l'OM-5 Mark II n'améliore que des détails par rapport à son prédécesseur.

L'OM-5 est un appareil photo compact de milieu de gamme avec capteur Micro Four Thirds (MFT) d'OM-Systems. Il bénéficie maintenant d'une mise à jour. La mise à jour est petite, mais elle met au moins certaines choses à jour. Et le prix reste le même : l'OM-System OM-5 Mark II coûte 1149 francs ou 1299 euros. Il sera disponible à partir de juillet.

Une stagnation généralisée au niveau du matériel

Bien des choses restent inchangées par rapport au modèle précédent : le capteur rétro-éclairé (BSI) de 20 mégapixels a déjà de nombreuses années derrière lui. Sa qualité d'image est correcte, même si elle est légèrement inférieure à celle des capteurs APS-C. Dans les modèles plus chers, OM-System utilise des capteurs empilés qui permettent une mise au point automatique plus rapide. Par exemple, dans le nouveau OM-3.

Le corps de l'OM-5 Mark II est lui aussi pratiquement identique à celui de son prédécesseur. Au moins, la poignée grandit un peu et devrait donc offrir une meilleure prise en main. Côté logiciel, un nouveau menu est utilisé - une mise à niveau bienvenue par rapport à l'ancienne structure, qui ressemblait à un labyrinthe. Et la caméra est maintenant disponible en noir et argent dans une nouvelle couleur appelée «Sand Beige».

Le passage du port de chargement de Micro USB à USB-C est également bienvenu. OM-System maintient malheureusement l'unique slot pour carte SD. Il en va de même pour les écrans : le viseur n'a toujours qu'une résolution de 2,36 millions de pixels et l'écran LCD de 1,03 millions de pixels. Ces deux éléments ne sont pas inhabituels dans cette gamme de prix, mais ils n'en restent pas moins décevants.

La résistance aux intempéries a toujours été un point fort des appareils photo du système OM.

L'OM-5 Mark II est, comme la marque I, résistant à la poussière et aux éclaboussures. Contrairement à ses concurrents, OM-System fait le mille supplémentaire pour obtenir un classement officiel IP53. Cela permet de prendre des photos sans souci par mauvais temps. Une autre caractéristique distinctive bien connue est la fonctionnalité «Computational Photography» directement dans l'appareil photo : la prise de vue multi-exposition pour une résolution plus élevée ou une gamme dynamique plus large, un filtre ND en direct et le focus stacking.

Légère amélioration de l'autofocus

En matière d'autofocus, le système OM améliore la détection des visages et des yeux. Mais l'OM-5 Mark II reste tout de même en retrait par rapport à ses concurrents. Il n'y a toujours pas de reconnaissance d'objet assistée par l'IA et vous ne trouverez pas non plus de programmes pour les oiseaux, les trains ou les avions. De plus, la couverture de l'autofocus ne s'étend pas jusqu'au bord du capteur. Tout cela est standard depuis longtemps chez Sony, Fujifilm et autres, même dans cette gamme de prix.

Si l'enregistrement vidéo est important pour vous, il est également préférable de regarder ailleurs. L'OM-5 Mark II ajoute certes deux profils de couleur Cinéma - mais comme son prédécesseur, il ne peut enregistrer qu'en 8 bits. C'est dommage. En effet, la stabilisation d'image du système OM (6,5 niveaux dans le corps, 7,5 niveaux avec un objectif stabilisé) permet de réaliser des prises de vue à main levée en toute tranquillité.

