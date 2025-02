Nouveautés + tendances 2 0

OM System OM-3 : appareil photo de voyage vintage avec capteur empilé

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 7/2/2025

Le nouvel appareil photo sans miroir à capteur MFT intègre une grande partie de la technologie du produit phare OM-1 Mark II dans un corps plus petit. Il y a cependant quelques inconvénients.

Le fabricant d'appareils photo OM System (anciennement Olympus) a présenté une nouvelle gamme de modèles. L'OM-3 utilise le même capteur au format Micro-Four-Thirds (MFT) que le OM-1 Mark II. Cela en fait actuellement l'appareil photo système le plus abordable avec un capteur empilé. Jusqu'à présent, cette technologie est surtout utilisée dans les modèles haut de gamme et permet un autofocus particulièrement rapide et moins d'effets de rolling shutter.

Le corps de l'appareil est entièrement nouveau. Le design est historiquement inspiré de l'appareil photo Olympus OM-1, écrit le fabricant. En conséquence, l'OM-3 a un look rétro et n'a pas de poignée. Le boîtier est doté d'une texture en cuir à l'avant, tandis que le métal argenté domine en haut et en bas.

L'OM-3 s'inspire du design des anciens appareils photo argentiques.

Pour le reste, l'OM-3 hérite de nombreuses caractéristiques de sa grande sœur, l'OM-1 Mark II. Par exemple, sa puce avec des fonctions de "photographie computationnelle". Dans ces fonctions, l'appareil combine plusieurs prises de vue en une seule image pour obtenir une résolution plus élevée ou une meilleure plage dynamique. Le traitement se fait directement dans l'appareil photo, pas dans un logiciel externe.

L'autofocus à détection de phase est également le même que celui qui a fait ses preuves sur l'OM-1 Mark II. Il détecte les visages et différents types de sujets comme les animaux, les avions ou les voitures. L'OM-3 peut enregistrer des vidéos jusqu'à 60 images par seconde (FPS) en 4K. Voici les principales caractéristiques techniques en comparaison avec l'OM-1 Mark II et le Fujifilm X-T5:

Le viseur électronique et l'écran arrière ont tous deux une résolution inférieure à la moyenne pour cette gamme de prix. Si vous voulez plus, vous devez continuer à choisir l'OM-1 Mark II chez OM System. Il en va de même pour la vitesse de prise de vue en rafale mécanique plus élevée et la solution de stockage redondante - l'OM-3 ne dispose que d'un slot pour carte SD. Compte tenu de la faible différence de prix actuelle, il est probable que de nombreux fans du système OM continueront à préférer le modèle phare.

