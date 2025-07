Nouveautés + tendances 5 10

Sony RX1R III : appareil photo compact de luxe de 61 mégapixels

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 16/7/2025

De manière tout à fait inattendue, Sony présente un concurrent au Leica Q3. Le RX1R III est un Alpha 7RV avec un objectif fixe dans un boîtier compact sans stabilisateur d'image.

Sony crée la surprise en présentant une nouvelle version de sa série d'appareils compacts à capteur plein format, le RX1R III, près de dix ans après sa sortie. Le capteur de 61 mégapixels du Alpha 7RV est au cœur de ce nouveau modèle. Le RX1R III associe ce capteur à un objectif fixe Zeiss de 35 mm f/2 à obturation centrale. C'est le même que celui du modèle précédent.

Appareil photo Nouveau CHF 4199.– Sony RX1R III‎ 35 mm, 61 Mpx, Plein format

Le concept est similaire à celui du Leica Q3 ou du Fujifilm GFX100RF. Comme Fujifilm, Sony n'a pas de stabilisateur d'image, un inconvénient majeur par rapport au Leica Q3. En revanche, l'appareil photo compact haut de gamme de Sony est beaucoup plus léger et «moins cher». Les spécifications:

Le système autofocus reprend également la technologie de l'Alpha 7RV, y compris la puce d'intelligence artificielle dédiée à la détection et au suivi de scène. L'AF hybride fonctionne avec 693 points et couvre environ 78 pour cent du champ de vision. Le goulot d'étranglement pour la vitesse devrait être l'objectif relativement ancien. L'appareil photo détecte les personnes, les animaux, les oiseaux, les insectes et les véhicules et peut faire une mise au point précise sur les yeux et les têtes. Elle enregistre des vidéos jusqu'à 30 images par seconde en 4K

Le viseur électronique offre une résolution de 2,36 millions de pixels et un grossissement de 0,7x - des valeurs relativement mauvaises, peut-être dues à la compacité de l'appareil. L'écran LCD arrière de 3 pouces avec fonction tactile est plus performant. Il a également une résolution de 2,36 millions de pixels, mais ne s'ouvre pas.

Pèse seulement un demi-kilo

Le boîtier, dont le design a été entièrement revu, est en alliage de magnésium. Il est simple et largement plat. Il n'y a pas de poignée distincte. Une poignée-pouce, un étui de protection et un pare-soleil sont disponibles en option. Les dimensions compactes (113 × 68 × 88 mm) et le faible poids (498 g) sont remarquables pour un appareil photo plein format. Le RX1R III est donc encore plus léger que le Fujifilm X100VI, qui n'offre qu'un capteur APS-C et un objectif équivalent à 35 mm ƒ/2.8 - mais un stabilisateur d'image.

Avec un poids de 498 grammes, le Sony RX1R III pèse un tiers de moins que le Leica Q3. Il est également environ 40 pour cent moins volumineux.

Source : Sony

L'autonomie de la batterie est d'environ 300 photos selon la norme CIPA. Pour les gros plans, un mode macro est disponible, permettant de photographier des sujets à partir d'une distance de 20 centimètres avec un grossissement maximal de 0,26x. La fonction «Step Crop» permet de sélectionner numériquement trois cadrages : 35 mm (60 MP), 50 mm (29 MP) et 70 mm (19 MP). Pour les prises de vue RAW, l'image complète est conservée, ce qui permet des ajustements ultérieurs.

Le Sony RX1R III sera disponible à partir de fin juillet et pourra être précommandé à partir du 16 juillet à 16 heures. Il coûtera 4199 francs ou 4900 euros.

Photo d’en-tête : Sony

