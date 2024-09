Sony présente deux nouveaux moniteurs de jeu

Le Sony Inzone M10S avec 480 Hertz et des modes d'image spéciaux s'adresse aux professionnels de l'e-sport. L'Inzone M9 II, moins cher, est un mini-écran LED avec une résolution 4K.

Les moniteurs de Sony sont rares. Le fabricant japonais lance aujourd'hui deux nouveaux modèles. L'un est spécifiquement conçu pour l'e-sport professionnel, l'autre est plutôt destiné au grand public des joueurs. Les deux ne sont pas vraiment bon marché, mais devraient trouver leur niche.

Inzone M10S : 27 pouces, OLED, 1440p, 480 Hertz

Le nouveau produit phare de Sony est l'Inzone M10S de 27 pouces. Il intègre le nouveau panneau WOLED de LG avec une résolution de 2560 × 1440 pixels et une fréquence d'image de 480 Hertz. Il est donc parfait pour les jeux rapides comme les jeux de tir compétitifs. Le Sony Inzone M10S coûte 1299 francs et sera disponible à partir du mois d'octobre.

Selon Sony, la luminosité de pointe dans la fenêtre de trois pour cent est de 1300 nits, une valeur très élevée. La couverture de l'espace colorimétrique de 98,5 pour cent DCI-P3 est également bonne. Sony mise en outre sur un design sobre avec un pied très compact. Celui-ci est moins encombrant que les trépieds des autres écrans. Il donne néanmoins une impression de stabilité lorsque je le secoue lors de la présentation en direct.

Certaines caractéristiques du Sony M10S ont été développées en collaboration avec l'équipe d'e-sport FNATIC.

Source : Sony

Les connecteurs sont deux HDMI 2.1 et un DisplayPort 2.1, mais ce dernier ne supporte que l'UHBR10. Cela ne suffit pas pour du 1440p non compressé à 480 Hertz. Le signal doit être compressé par DSC, tout comme avec DisplayPort 1.4. Ce n'est pas grave, mais cela rend le nouveau connecteur superflu. Il s'agit donc d'un gadget marketing qui devrait faire grimper les coûts en raison du contrôleur nécessaire.

Est-ce que DisplayPort 2.1 est nécessaire DisplayPort 2.1 supporte des débits de données plus élevés que la version 1.4 - la quantité exacte dépend de la norme : UHBR10 atteint 40 Gbps, UHBR13.5 54 Gbps et UHBR20 80 Gbps. Les cartes graphiques AMD actuelles prennent en charge DisplayPort 2.1 avec UHBR13.5. Les débits de données élevés ne sont pas absolument nécessaires. En effet, le signal d'image peut être réduit par Display Stream Compression (DSC) - sans perte de qualité visible selon la plupart des experts. Les débits de données nécessaires d'un signal de 10 bits avec différents algorithmes de compression.

Source : Screenshot YouTube / TFTCentral

Le prix au lancement est légèrement supérieur au modèle concurrent doté de la même dalle, le Asus PG27AQDP. En revanche, Sony offre à l'Inzone M10S quelques astuces supplémentaires, développées en collaboration avec l'équipe d'e-sport "Fnatic" : Tout d'abord, le moniteur dispose d'un mode 24,5 pouces. De nombreux joueurs professionnels préfèrent une diagonale plus petite afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble de l'image. Le cadrage peut être centré ou placé en bas de l'écran.

Deuxièmement, l'Inzone M10S est livré avec plusieurs modes d'image qui auraient été spécialement conçus pour l'e-sport. Le "FPS Pro+ Mode", par exemple, est censé fournir un contraste optimal dans "Valorant", ce qui vous permet de voir vos adversaires plus clairement et plus tôt. Le "FPS Pro Mode", quant à lui, simule l'aspect habituel de l'image des écrans LCD classiques.

Inzone M9 II : 27 pouces, mini-LED, 4K, 160 Hertz

En second lieu, Sony a présenté le successeur de l'Inzone M9. L'Inzone M9 II coûte 949 francs et sera également disponible à partir d'octobre. La nouvelle version mise toujours sur un panneau IPS avec une résolution UHD et un rétroéclairage par mini-LED. Il dispose du Full Array Local Dimming. Celui-ci est toutefois plutôt à mailles larges avec seulement 96 zones.

La luminosité maximale est de 750 nits. Cette valeur devrait être valable même avec une fenêtre de 100 pour cent, car sur les moniteurs LED, la luminosité ne dépend généralement pas du niveau moyen d'image (APL). La couverture de l'espace colorimétrique est de 95 pour cent de DCI-P3.

Le Sony M9 II a le même design que le M10S, mais il est légèrement plus épais.

Source : Sony

Avec une fréquence d'image de 160 Hertz et un temps de réponse d'une milliseconde (gris à gris), l'Inzone M9 II ne s'adresse pas à vous si vous jouez majoritairement à des jeux de tir. Mais il convient bien à d'autres genres comme les jeux de rôle, notamment grâce à sa densité de pixels élevée de 163 pixels par pouce.

L'Inzone M9 II emprunte sa connectique (1 × DP 2.1 UHBR10, 2 × HDMI 2.1) et son design à son frère plus cher. Il est lui aussi habillé d'un plastique noir sobre, avec un pied rond. Les deux moniteurs peuvent être inclinés, pivotés et tournés à 360 degrés