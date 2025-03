Smartphone, chapeau et veste : les gadgets solaires du MWC 2025

Les cellules solaires à base de perovskite sont encore relativement nouvelles. Mais avec 26,1 pour cent, elles ont déjà presque atteint le rendement des cellules solaires classiques en silicium, soit 27,1 pour cent. Mais seulement en combinaison avec du plomb toxique. Les chercheurs ont certes déjà remplacé le plomb par de l'étain. Mais celui-ci s'est oxydé plus rapidement, ce qui a réduit la durée de vie des cellules solaires et leur rendement. Les chercheurs s'efforcent toutefois de résoudre ce problème et d'augmenter encore le rendement. Actuellement, on travaille également sur les cellules solaires dites "tandem". Des cellules solaires traditionnelles en silicium sont recouvertes d'une couche très fine de cristaux de pérovskite. Lors de tests en laboratoire, elles ont atteint un rendement de 29 pour cent. En 2022, on a réussi à fabriquer des cellules solaires en tandem uniquement à base de pérovskite. Elles atteignent un rendement de 19,1 pour cent.