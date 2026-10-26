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Sigma FP2 : une mise à jour majeure pour le petit appareil photo

David Lee Traduction : traduction automatique 26/10/2026

Le plus petit appareil photo plein format au monde bénéficie d'une mise à jour. Le Sigma FP2 est doté d'un écran orientable, d'un meilleur capteur et d'une batterie plus puissante.

Cela fait déjà sept ans que Sigma a publié la . Le modèle successeur arrive maintenant avec le même concept. Cet appareil photo plein format minimaliste se veut tout aussi adapté à la photo qu'à la vidéo. Son boîtier minuscule s'intègre facilement dans un rig vidéo. Il peut toutefois être transformé en un appareil photo complet grâce à une poignée, un viseur et un flash.

Sans accessoires, le Sigma FP2 est ultra-compact.

Source : Sigma

Plus rapide et avec SSD

Le capteur conserve une résolution d'un peu plus de 24 mégapixels, mais il est partiellement empilé. Cela permet une lecture plus rapide, ce qui signifie moins de distorsions dues au rolling shutter ainsi qu'une fréquence d'images maximale plus élevée en photo et en vidéo. Le capteur rappelle étrangement celui du ou du . Les trois fabricants utilisent probablement des capteurs, sinon identiques, du moins étroitement apparentés.

L'appareil peut enregistrer des vidéos 6K en utilisant toute la surface du capteur (Open Gate).

Il filme en 4K sans recadrage jusqu'à 60 images par seconde et avec recadrage jusqu'à 120 images par seconde. En photo, l'appareil atteint 20 images par seconde. C'est certes à peine plus que les 18 images de son prédécesseur, mais le FP2 peut en capturer 200 à la fois, contre seulement 12 pour le FP. La raison de cette augmentation est très réjouissante : l'appareil intègre un SSD rapide d'une capacité de 70 Go.

Les commandes du FP2 sont presque identiques à celles du Sigma FP actuel.

Source : Sigma

Un peu mieux partout

Autre amélioration importante : le FP2 dispose d'un écran orientable. Il peut être extrait et incliné de 90 degrés vers le haut ou de 45 degrés maximum vers le bas. La rotation de 180 degrés sur le côté, habituelle pour les caméras vidéo, n'est cependant pas possible.

Nouveauté remarquable : l'écran orientable.

Source : Sigma

Le système modulaire comprend un viseur disponible séparément. Le nouveau EVF-21 se monte via une plaque de contact latérale et offre une haute résolution de 5,76 millions de pixels. Il est également inclinable.

Le viseur optionnel est inclinable.

Source : Sigma

Les commandes sur le boîtier sont restées presque identiques à celles du premier FP. Seul le bouton Tone a disparu. Le FP2 est même un peu plus petit que son prédécesseur, et ce, bien qu'il dispose d'une batterie plus grande. 2200 mAh signifient presque un doublement de la capacité. L'autonomie selon la norme CIPA passe de 280 à 370 photos. Le nouveau processeur consomme probablement un peu plus d'énergie.

Malgré sa petite taille, il dispose d'une sortie HDMI pleine taille. Le modèle précédent était équipé d'un port micro-HDMI. Parmi les autres accessoires, on trouve un moniteur externe et un adaptateur de griffe porte-flash compatible avec Panasonic et OM System.

Le Sigma FP2 devrait être disponible à partir du 11 novembre 2026. Le prix conseillé est de 2199 euros ou 2350 francs pour le boîtier seul. Avec le viseur électronique, le prix conseillé passe à 2799 euros ou 2995 francs.

Photo d’en-tête : Sigma

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