Qui sera le nouveau roi de la jungle des téléphones durcis ?

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 6/3/2025

De nombreuses petites marques de téléphones mobiles d'extérieur se battent pour attirer l'attention au Mobile World Congress. La tendance actuelle est aux monstres à batterie avec des fonctionnalités supplémentaires telles que des caméras thermiques, des lampes LED, des écrans secondaires ou même des projecteurs.

Après la fin du groupe anglais Bullitt et de ses célèbres Cat-Phones, de nombreux petits fabricants se battent pour gagner des parts de marché. Aucun n'a encore réussi à s'imposer. Le choix de téléphones durcis au Mobile World Congress (MWC) est par conséquent très large, mais je dois aller les chercher sur de petits stands dans différents halls. J'ai rassemblé ici les nouveautés les plus passionnantes.

Sonim : appareil stable avec caméra thermique et 5G

Au premier abord seulement, Sonim est un nouvel acteur sur le marché européen. Présent depuis des années sur son marché domestique américain, le fabricant veut désormais conquérir le vieux continent. Le Sonim XP Pro Thermal sera présenté à Barcelone.

Le smartphone intègre une caméra thermique, une FLIR Lepton 3.5. FLIR est sans doute le fabricant de caméras thermiques le plus connu, et grâce à cette collaboration, tous les outils logiciels de FLIR peuvent être utilisés avec le smartphone.

Avec la caméra thermique, je découvre une source de chaleur (auparavant cachée) dans la couverture de voyage.

Le XP Pro Thermal est entièrement protégé selon les normes MIL-STD-810H, IP68 et IPX9K. Il peut donc résister à des chutes de deux mètres et au jet d'eau d'un nettoyeur haute pression. L'écran mesure 6,58 pouces et le processeur utilisé est le Snapdragon 7 Gen 3 relativement moderne avec 5G.

Android 14 est préinstallé, mais le fabricant promet cinq ans de mises à jour. Cela le distingue de nombreuses autres marques, dont chacune ne sait pas combien de temps elle recevra les nouvelles versions d'Android et les mises à jour de sécurité. Le XP Pro Thermal devrait être commercialisé cet été, son prix n'est pas encore connu.

Oukitel : beaucoup, c'est parfois trop

Oukitel a annoncé le WP100 Titan il y a quelques semaines déjà. Au MWC, j'ai maintenant pu prendre en main cet énorme appareil doté d'une batterie de 33000 mAh, d'une lampe LED et d'un projecteur.

Mais il est préférable de le tenir par la dragonne, car l'appareil pèse plus d'un demi-kilo. J'ai essayé de l'utiliser normalement, comme un smartphone - ce qui n'est pas si simple. Non seulement j'ai une lourde masse dans la main, mais elle est aussi incroyablement épaisse, si bien que je ne peux presque pas atteindre l'écran avec mes doigts. Le WP100 Titan est donc plus adapté à une utilisation à deux mains - ou à une utilisation sur une table ou un support.

Smartphone ou petite valise en surpoids ? L'Oukitel WP100 Titan ne sait pas choisir.

La lampe LED qui recouvre une grande partie de la face arrière est effectivement lumineuse et peut remplacer une lampe de camping. En revanche, il ne faut pas attendre de miracle du projecteur intégré. La luminosité de 100 lumens est certes suffisante pour projeter une image reconnaissable sur un stand d'exposition bien éclairé. Mais la qualité n'est que moyenne et il n'est pas possible de projeter plus de 30 pouces.

Le projecteur fonctionne - pas bien, mais c'est mieux que pas de projecteur du tout.

Tous les autres détails sur ce monstre à 800 francs ou euros sont à lire ici :

Doogee : grosse batterie et lumière de camping

La nouvelle série V-Max de Doogee met l'accent sur deux points : une batterie d'une capacité de 22000 mAh et de grandes LED à l'arrière du smartphone pour éclairer l'environnement.

Les écrans mesurent 6,58 pouces et ont un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. Doogee intègre le MediaTek Dimensity 7050, un processeur de milieu de gamme 5G vieux de deux ans, et l'équipe de 8 ou 16 Go de mémoire vive selon les versions. La mémoire est de 256 ou 512 Go.

Le Doogee V-Max est aussi une lampe de camping.

Les grands chiffres se retrouvent également dans l'appareil photo principal, qui affiche une résolution de 108, voire 200 mégapixels. Seul un essai permettra de juger de la qualité réelle de l'image. Nous avons déjà dans notre assortiment le modèle précédent, presque identique, sans éclairage LED. Nous ne savons pas encore quand les nouveaux modèles arriveront.

Ulefone : deuxième écran en façade

Avec les nouveaux modèles Armor d'Ulefone, vous voyez double : l'interface Android 14 ne s'affiche pas seulement sur l'écran principal de 6,95 pouces, mais aussi à l'arrière du smartphone sur un deuxième écran de 3,4 pouces de diamètre. Le premier iPhone avait d'ailleurs une taille très similaire à celle du second écran ici. Et c'est tout à fait suffisant pour lancer des applications ou prendre un selfie avec la caméra principale.

Ulefone propose plusieurs modèles avec cette particularité, dont l'Armor 30 Pro. Celui-ci intègre un processeur MediaTek Dimensity 7300X 5G et 16 Go de mémoire vive. Ce processeur de milieu de gamme a été présenté l'année dernière. A cela s'ajoutent immédiatement 512 Go de mémoire et une batterie de 12800 mAh qui peut être chargée à 66 watts maximum. Comparée à d'autres téléphones durcis, la batterie est presque petite - mais tout de même plus de deux fois plus grande que celle de la plupart des smartphones normaux.

Vous pouvez accéder à l'interface complète d'Android sur le second écran.

Pour les capteurs photo de 50, 64 et 50 mégapixels, vous serez certainement curieux de voir à quel point les photos seront bonnes. Là encore, seul un essai permettra de voir ce que la caméra est capable de faire. Un grand haut-parleur est d'ailleurs intégré entre les lentilles, qui a fourni un son étonnamment bon lors de la première prise en main. On ne sait pas encore quand les nouveaux modèles seront commercialisés ni à quel prix.

Cubot : avec smartwatch à l'arrière

Cubot suit une idée très similaire avec le Kingkong X Pro. Mais ici, l'écran secondaire est beaucoup plus petit. L'écran tactile mesure à peine 1,85 pouce et ressemble davantage à une smartwatch. Outre l'heure, il permet d'afficher les notifications et d'accéder rapidement à certaines fonctions.

Un autre écran à l'arrière, mais cette fois-ci beaucoup plus petit.

Le Rugged Phone est équipé d'une batterie de 10200 mAh, d'un appareil photo principal de 100 mégapixels et du processeur MediaTek Dimensity 8200. Là encore, il s'agit d'un processeur plutôt ancien, doté de la 5G.

Nous avons déjà dans notre assortiment depuis le début de l'année le Kingkong X sans Pro, avec des specs un peu plus faibles - par exemple pour la mémoire -

Blackview : téléphone toujours à la maison

Les modèles Apex de Blackview sont si nouveaux que l'on ne pouvait voir que des mannequins au salon - pas encore d'appareils fonctionnels. Les téléphones avec une batterie de 20000 mAh seront disponibles en plusieurs variantes. L'une d'entre elles intègre par exemple un projecteur DLP, une autre prend en charge la téléphonie par satellite, y compris le push-to-talk. Vous pouvez donc, comme avec un talkie-walkie, envoyer et recevoir de courts messages vocaux en temps réel via le satellite.

Le Blackview Apex 2 est aussi un téléphone satellite.

Voici ce que l'on sait par ailleurs du Blackview Apex 2 : Le processeur utilisé est le Dimensity 8300, présenté il y a deux ans, avec au moins 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Un appareil photo de 50 mégapixels est intégré à l'avant et à l'arrière. Le Fast Charging de 120 watts et le système d'exploitation Android 15 sont également de la partie. Le lancement commercial n'est pas prévu avant le second semestre, les prix sont encore inconnus.

