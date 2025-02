Nouveautés + tendances 34 3

Avec projecteur et vision nocturne : le smartphone peut-être le plus fou du monde

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 20/2/2025

Oukitel a doté son nouveau smartphone d'extérieur d'une batterie géante d'une capacité de 33 000 mAh, ce qui constitue un record mondial. Le WP100 Titan intègre également un projecteur et une lampe de camping.

Le fabricant chinois Oukitel s'est spécialisé dans les téléphones d'extérieur dotés de batteries de grande capacité. Par exemple, le WP19 avec une batterie de 21 000 mAh, qui est également disponible dans notre boutique. A titre de comparaison, la taille des batteries des smartphones se situe actuellement entre 4000 et 5000 mAh.

Aujourd'hui, Oukitel augmente encore la capacité. Le nouveau WP100 Titan est équipé d'une batterie de 33'000 mAh. Le fabricant promet des durées d'utilisation gigantesques : Six mois de veille, près de cinq jours de musique, deux jours de streaming vidéo non-stop ou huit jours de conversation au téléphone. La lumière de camping intégrée éclaire les environs pendant douze nuits.

Le smartphone est rechargé par câble avec 66 watts. Vous pouvez également utiliser la grande batterie pour recharger d'autres appareils avec 18 watts.

Ainsi, Oukitel devrait même battre l'Energizer P28K, présenté il y a un an et doté d'une batterie de 27'000 mAh. Dans l'article lié ci-dessous, vous pouvez lire pourquoi je pense que des batteries plus grandes ne sont pas une mauvaise idée.

Le modèle haut de gamme d'Oukitel est une vraie bête de somme.

Source : Lorenz Keller

Le poids et la taille comme inconvénients

Le Oukitel WP100 Titan pèse 550 grammes. Avec 34 millimètres, il est aussi épais que trois smartphones normaux et ressemble plutôt à une brique. Le fabricant le célèbre lui-même : Dans les clips sur le site web du produit, le téléphone est utilisé pour casser des sous-bocks et planter des piquets de tente dans le sol

Cela serait possible car l'appareil avec son écran de 6,8 pouces est construit de manière ultra-stable et devrait même résister à une chute de 1,5 mètre de hauteur sans être endommagé. De plus, selon la norme IP69K, il est non seulement résistant à la poussière, mais aussi étanche au nettoyage à haute pression ou au jet de vapeur - même à l'eau chaude.

Le smartphone est équipé d'un processeur de milieu de gamme, le MediaTek Dimensity 7300, qui vient d'être présenté. Il est accompagné de 16 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage. L'appareil photo est équipé d'un capteur de 200 mégapixels de Samsung. Il est livré avec Android 14, une mise à niveau vers Android 15 est prévue. Le fabricant ne garantit toutefois pas de mises à jour supplémentaires au cours des prochaines années.

Caméra à vision nocturne, lumière de camping et projecteur

Voilà pour l'équipement normal. Mais le fabricant offre au WP100 Titan quelques extras que personne d'autre ne possède dans cette variété. Un capteur supplémentaire de 20 mégapixels permet de prendre des photos en vision nocturne, même dans l'obscurité totale. Pour cela, l'environnement est éclairé par une lumière infrarouge.

Si vous avez besoin de lumière, le smartphone est équipé de 1500 LED qui émettent jusqu'à 1200 lumens. C'est à peu près l'intensité lumineuse d'une lampe frontale puissante.

Le smartphone fait également office de lampe de camping lumineuse.

Source : Lorenz Keller

L'option la plus folle est le vidéoprojecteur intégré. Mais sa luminosité n'est que de 100 lumens. Il faut donc qu'il fasse nuit pour que vous puissiez vraiment regarder un film. Le fabricant ne précise pas la taille de l'image qui peut être projetée sur un écran. Selon Oukitel, vous pouvez regarder six films avec une seule charge de batterie. Avec le WP100 Titan, vous avez donc un petit cinéma en plein air dans votre poche.

Le smartphone sera d'abord proposé sur Kickstarter et livré en avril. Ensuite, il sera également disponible dans le commerce régulier. Le prix de pré-vente est d'environ 550 francs ou euros, le prix de vente officiel devrait ensuite être d'environ 800 francs ou euros.

Photo d’en-tête : Lorenz Keller

