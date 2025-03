Nouveautés + tendances 11 4

Powerbanks et risque d'incendie : certaines compagnies aériennes introduisent de nouvelles réglementations

Debora Pape Traduction: traduction automatique 14/3/2025

Plusieurs compagnies aériennes asiatiques introduisent des règles plus strictes concernant le transport et l'utilisation des powerbanks dans leurs avions. La raison en est leur risque d'incendie et d'explosion en cas de stockage ou d'utilisation inappropriés.

Les banques d'alimentation sont un moyen populaire de prolonger la durée d'utilisation des smartphones, des écouteurs et autres en déplacement. C'est pourquoi on les trouve souvent dans les bagages, surtout en voyage. Cependant, des dommages mécaniques, une forte pression, une utilisation inappropriée ou des températures trop élevées peuvent provoquer des courts-circuits et des incendies, voire des explosions. C'est pourquoi les banques d'alimentation sont considérées comme des marchandises dangereuses à bord des avions et sont soumises à des réglementations spéciales.

Certaines compagnies aériennes asiatiques ont récemment renforcé les restrictions existantes concernant les powerbanks. La raison en est un incident survenu en Corée du Sud : Un incendie s'est déclaré dans la cabine d'un avion de ligne en janvier dernier.

La cause pourrait être une banque de puissance écrasée dans le compartiment à bagages au-dessus des sièges - mais la cause de l'incendie n'a pas encore été entièrement déterminée. L'incendie ayant été détecté avant le décollage, les occupants ont pu être évacués à temps. Le fuselage de l'avion a brûlé en grande partie.

Quelles sont les restrictions actuelles concernant les powerbanks en avion ?

De nombreuses compagnies aériennes suivent les recommandations de l'Association internationale du transport aérien (IATA) en matière de sécurité. Il s'agit d'une organisation qui élabore des normes et des directives mondiales pour le transport aérien.

Depuis 2016, les powerbanks et autres appareils dotés de batteries lithium-ion, comme les ordinateurs portables et les tablettes, ne peuvent être transportés que dans les bagages à main. Si un incendie se déclarait dans le compartiment à bagages de l'avion, il serait découvert trop tard.

En outre, les compagnies aériennes n'autorisent que les powerbanks d'une capacité maximale de 100 Wh. Les powerbanks pour ordinateurs portables dépassent souvent cette limite. Au-delà de 100 Wh, vous devez demander l'autorisation préalable de la compagnie aérienne et, selon l'IATA, même si la réponse est positive, les deux powerbanks au maximum peuvent être transportées.

Plusieurs compagnies aériennes adoptent des règles différentes

Suite à l'incident survenu en Corée du Sud, plusieurs compagnies aériennes asiatiques ont renforcé leurs réglementations, comme le rapporte le New York Times. Cela vous concerne également si vous voyagez sur ces compagnies aériennes.

Le gouvernement sud-coréen a ordonné à toutes les compagnies aériennes du pays de mettre en œuvre ces durcissements. Elles s'appliquent depuis le premier mars 2025 et autorisent désormais un maximum de cinq powerbanks de moins de 100 Wh par personne à bord, dans les bagages à main bien sûr. De plus, vous ne pouvez pas les stocker dans le compartiment à bagages au-dessus de vous, mais vous devez les garder à portée de main afin de pouvoir réagir rapidement. Toute anomalie, comme un dégagement de fumée ou une surchauffe, doit être immédiatement signalée au personnel de bord.

Vous ne devez pas recharger votre powerbank pendant le vol (par exemple en utilisant le slot de chargement de l'avion ou en utilisant un autre powerbank). De plus, tu dois stocker les powerbanks individuellement dans des sacs ou scotcher les connecteurs afin d'éviter que du métal n'atteigne les contacts.

Le ministère indique que d'autres mesures de renforcement pourraient être prises s'il s'avère que l'incendie de janvier a été causé par un powerbank. Selon le NYT, certaines compagnies aériennes taïwanaises ont également mis en place ces règles.

EVA Air et China Airlines ont annoncé l'interdiction de l'utilisation des powerbanks sur leurs vols, mais continuent à autoriser leur rangement dans le compartiment à bagages. Thai Airways interdit également l'utilisation de powerbanks à partir du 15 mars. Singapore Airlines et sa filiale Scoot interdisent l'utilisation et la recharge des powerbanks à partir du 1er avril.

D'autres compagnies aériennes pourraient également introduire de nouvelles exigences à court terme. Avant de prendre l'avion, nous vous conseillons donc de consulter le site Internet de votre compagnie aérienne pour connaître les règles applicables à votre vol.

Photo d’en-tête : Shutterstock/DimaBerlin

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 11 personne(s)