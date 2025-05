Nouveautés + tendances 8 2

Panasonic présente son nouvel appareil photo hybride plein format Lumix S1II pour les professionnels

Debora Pape Traduction: traduction automatique 14/5/2025

Le nouveau Lumix S1II de Panasonic devrait intéresser tout particulièrement les producteurs de vidéos. Le fabricant présente un objectif lumineux pour des distances focales allant jusqu'à 60 millimètres.

Panasonic élargit sa gamme de produits dans le domaine de la photographie et de la vidéo professionnelles avec deux nouveaux appareils photo hybrides sans miroir de la série Lumix S. Le Lumix S1II comble l'écart entre la série compacte S5II et le S1RII haute résolution, tandis que le Lumix S1IIE est la version allégée du S1II, qui s'adresse aux débutants de la prise de vue et de la vidéo professionnelles.

Un nouvel objectif standard a également été présenté : Le Lumix S 24-60mm F2.8 est un objectif lumineux et compact qui permet de couvrir la plage du grand angle au téléobjectif léger.

Les nouveaux produits devraient être disponibles fin juin.

Lumix S1II : un appareil pour les vidéastes qui font aussi de la photo

Ce n'est qu'en mars que Panasonic a lancé le Lumix S1RII, que mon collègue Samuel qualifie de «Fleuron hybride au prix canon».

Qui pourrait être intéressé par l'appareil photo plein format S1II récemment présenté ? Les deux sont des appareils photo hybrides professionnels, mais leur orientation est différente. Le capteur BSI-CMOS du S1II offre une résolution de 24,1 mégapixels, inférieure à celle du S1RII et de son capteur de 44 mégapixels. En revanche, il embarque de nombreuses fonctionnalités vidéo intéressantes. Le S1II s'adresse aux cinéastes qui font aussi de la photo.

Le nouvel appareil photo peut enregistrer des vidéos 4K à 120 fps ainsi que des vidéos 5,8K à 60 fps grâce à la vitesse de traitement élevée du capteur avec empilage partiel. Cela permet aux créatifs de capturer des scènes de slow motion en haute résolution.

Le boost de la plage dynamique atteint jusqu'à 15 diaphragmes dans les enregistrements V-Log à moins de 30p. Le S1II prend également en charge la fonction Open-Gate, ce qui signifie qu'il utilise toute la surface de son capteur lors des prises de vue. Il en résulte de nombreux formats d'exportation possibles pour différents médias, tels que 16:9 (et inversement), 1:1 pour Instagram et plus encore. Selon Panasonic, des formats au-delà de 6K30p sont possibles.

Pour les professionnels qui travaillent avec le timecode pour la synchronisation image/son, la fonction timecode est disponible via Bluetooth. La possibilité d'enregistrer directement sur un disque SSD connecté via USB-C, qui peut être monté à l'aide d'un support de sabot de flash, est également intéressante.

Les photographes de sport peuvent également capturer des mouvements rapides avec des rafales à haute vitesse allant jusqu'à 70 images par seconde. En plus des formats de fichier d'image habituels RAW et JPG, le S1II propose également le format HEIF, moins répandu.

Pour plus d'informations, consultez le communiqué de presse. Pour le corps de l'appareil photo, Panasonic annonce un prix de vente conseillé de 3499 euros ou 3349 francs.

Lumix S1IIE : un modèle d'entrée de gamme inspiré du S1II

Le S1IIE est le modèle allégé. Selon Panasonic, il possède l'ergonomie du S1II et apporte également certaines caractéristiques de son grand frère, notamment l'Open Gate et la plage dynamique de 14+ stops. En revanche, son capteur de 24,2 mégapixels s'inspire de celui du S5II. Le fabricant met particulièrement en avant le nouveau format vidéo Cinemascope 2,4:1, disponible en plusieurs fréquences d'images, y compris 60p.

Panasonic annonce un prix de vente conseillé de 2699 francs ou 2799 euros pour le corps de l'appareil photo.

Lumix S 24-60mm F2.8 : un objectif standard compact

L'objectif est basé sur la monture L et peut être classé dans la gamme des zooms standard. Sa focale de 24 millimètres couvre la plage du grand angle et s'étend jusqu'à 60 millimètres. Avec une ouverture F2.8 continue sur toute la plage de zoom, l'objectif est très lumineux.

Un bouton situé sur le barillet de l'objectif permet de verrouiller la mise au point. La mise au point peut être ajustée à l'aide de la bague frontale, qui peut également être assignée librement. Le diamètre du filtre est de 77 millimètres. Avec un poids de 544 grammes, l'objectif est adapté à une utilisation mobile. Vous trouverez plus de détails sur la page d'annonce de Panasonic.

Le prix de vente conseillé de cet objectif est de 999 francs ou euros.

Photo d’en-tête : Panasonic

