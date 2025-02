Nouveautés + tendances 3 0

Panasonic Lumix S1RII : le fleuron de l'hybride à un prix défiant toute concurrence

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 25/2/2025

Le nouvel appareil photo plein format de Panasonic est bourré de fonctionnalités et d'un nouveau capteur. Il convient à presque tout, mais la concurrence est rude.

Avec le Lumix S1RII, Panasonic présente le successeur du S1R de 2019. Il doit offrir des performances de pointe à la pointe de la technologie, tant pour la photographie que pour la vidéo. Pour ce faire, Panasonic intègre un nouveau capteur et dote le S1RII de nombreuses fonctions professionnelles. Il sera disponible à partir de mars au prix de 3499 francs ou 3599 euros.

Comparé à son prédécesseur, l'appareil photo est environ 20 pour cent plus petit et plus léger. Le boîtier a à peu près le même format que celui du Panasonic S5II. Le nouvel appareil photo reprend également en grande partie les commandes de son petit frère, en y ajoutant un commutateur dédié entre le mode photo et le mode vidéo. Voici un aperçu des principales caractéristiques:

Un nouveau capteur pour se démarquer

Ce qui est un peu surprenant, c'est que Panasonic n'intègre pas dans le S1RII le capteur de 60 mégapixels utilisé dans le Leica SL3 et le Sony Alpha 7RV. A la place, il y a un nouveau capteur CMOS plein format de 44 mégapixels, également rétro-éclairé.

Le S1RII n'est pas un petit appareil photo, mais il n'est pas aussi grand que son prédécesseur.

Source : Samuel Buchmann

La raison principale devrait être une vitesse de lecture plus rapide. Il n'y a pas encore de données précises à ce sujet. Mais une rapide comparaison (voir la vidéo ci-dessous) montre que le S1RII est nettement moins sensible aux effets de rolling shutter que le Sony Alpha 7RV. Et pour les applications photo, 44 mégapixels représentent un bon équilibre entre la profondeur des détails et la taille des fichiers. Le nouveau capteur permet également à Panasonic de se démarquer clairement, plutôt que de mettre du vieux vin dans de nouvelles outres.

Le S1RII peut enregistrer des vidéos en résolution 8K jusqu'à 30 images par seconde (FPS). Comme d'habitude chez Panasonic, il est possible de filmer en "open gate", c'est-à-dire avec toute la hauteur du capteur. En 8K, cette fonction ne sera toutefois disponible que plus tard, via une mise à jour du firmware. En 4K, 120 FPS sont possibles - et ce sans crop. La variété des formats d'enregistrement est énorme, de 5,8K à 30 FPS, il est également possible de choisir le format interne ProRes RAW.

Dans sa présentation, le fabricant met également en avant la plage dynamique vidéo élevée de 14 diaphragmes. La plage ISO s'étend de 80 à 51 200, avec une possibilité d'extension vers le bas jusqu'à 40 ISO et vers le haut jusqu'à 102 400 ISO. Seuls des essais en conditions de laboratoire permettront de déterminer la performance du capteur par rapport aux autres modèles. Les références dans ce segment sont le Canon EOS R5 Mark II, le Nikon Z8 et le Sony Alpha 7RV.

Un bon autofocus, une vitesse de prise de vue en continu élevée

Pour la mise au point, Panasonic utilise un système autofocus hybride à détection de phase. Il a été amélioré depuis son introduction dans le S5II et reconnaît désormais de manière fluide les corps, les visages et les yeux - ou d'autres sujets comme les animaux, les voitures, les motos, les trains et les avions.

Test de produit J’ai testé le Lumix S5II, enfin un Panasonic avec un autofocus de qualité ! par Samuel Buchmann

La vitesse maximale de prise de vue en continu avec l'obturateur électronique et le mode RAW 12 bits est de 40 FPS très rapides. Avec l'obturateur mécanique et 14 bits, elle est de 9 FPS. Le S1RII permet également l'enregistrement pré-relevé. Elle peut être réglée sur trois niveaux, de 0,5 à 1,5 seconde.

Le stabilisateur d'image intégré compense optiquement le bougé de l'appareil jusqu'à huit diaphragmes. Il existe désormais une stabilisation numérique supplémentaire appelée "Active I.S.", qui devrait permettre d'enregistrer des vidéos comme sur un gimbal.

Panasonic a emprunté à Sony le bon mécanisme de réglage de l'écran.

Source : Samuel Buchmann

L'écran arrière peut être incliné, déplié et pivoté. Il a une résolution de 1,84 million de pixels. Avec une diagonale de 3 pouces, il est légèrement plus petit que les modèles concurrents, dont les écrans mesurent 3,2 pouces. La résolution du viseur électronique est de 5,76 millions de pixels, soit plus que le Nikon Z8, autant que le Canon R5 Mark II et moins que le Sony Alpha 7RV.

Un concentré de fonctionnalités

Panasonic tente de se démarquer des autres fabricants en matière de fonctionnalités logicielles. Le S1RII intègre tout ce que la marque a développé et perfectionné ces dernières années.

Les cinéastes ambitieux apprécieront par exemple la possibilité d'enregistrer via l'adaptateur XLR optionnel 32 bit Float Audio. Ce format peut capturer un plus grand spectre de volume. Cela rend l'enregistrement moins compliqué et peut permettre une plus grande marge de manœuvre lors du post-traitement. Pour simplifier, le Float Audio est l'équivalent audio d'un fichier RAW. Pour que cela soit vraiment efficace, vous avez cependant besoin d'un très bon microphone.

Le nouveau profil colorimétrique vidéo "Cinelike A2" est censé offrir une plage dynamique élevée, tout en nécessitant moins de travail de grading que les profils log classiques. Outre Zebra et Peaking, Panasonic ajoute à son arsenal d'affichage "False Color", qui colore l'image en fonction des niveaux de luminosité.

Dans le domaine de la photo, il existe comme d'habitude chez Panasonic un mode haute résolution : grâce au décalage du capteur, huit images sont prises l'une après l'autre, puis assemblées directement dans la caméra en une seule image. La résolution est ainsi quadruplée et passe à 177 mégapixels. Ce mode fonctionne également à main levée, mais le contenu de l'image doit au moins être aussi statique que possible.

Première conclusion : très bon, mais la concurrence est puissante

Celui qui attendait un nouvel appareil photo plein format de Panasonic peut se réjouir. Le S1RII donne une impression de solidité dans la première prise en main. Il devrait trouver un public fidèle, surtout chez les cinéastes ambitieux, d'une part pour sa qualité vidéo de haut niveau, d'autre part pour ses nombreuses fonctions professionnelles. Dans le domaine de la photographie, le S1RII constitue également un bon ensemble, mais il ne se démarque pas de la concurrence.

Le Panasonic S1RII est le produit phare que les fans de la marque attendaient

Source : Samuel Buchmann

D'une manière générale, Panasonic évolue dans un segment hautement concurrentiel avec son nouveau produit phare. Le Canon EOS R5 Mark II et le Nikon Z8 offrent des capteurs empilés qui permettent une mise au point automatique encore plus rapide. Ils restent probablement le meilleur choix pour la photographie d'action et de sport. Ceux qui recherchent un système global aussi portable que possible avec une résolution élevée trouveront chez Sony un assortiment plus large d'objectifs compacts et continueront probablement à se tourner vers le Alpha 7RV.

Le Panasonic Lumix S1RII se situe exactement entre les deux. Son capteur BSI de 44 mégapixels peut être lu plus rapidement qu'un capteur de résolution supérieure. Et il devrait avoir une meilleure gamme dynamique que les capteurs empilés. Selon vos priorités, cela peut être exactement le bon compromis pour un appareil photo polyvalent. Autre argument en faveur de Panasonic : dès son lancement, le prix du S1RII est inférieur au prix de vente au détail des trois autres appareils hybrides phares de Nikon, Sony et Canon.

