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Oura Ring 5 : la plus petite bague intelligente du monde - avec un suivi complet

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 28/5/2026

L'Oura Ring 5 est plus fin, plus léger et plus compact que ses prédécesseurs, tout en offrant un suivi complet. Le pionnier des smartrings fait évoluer le logiciel en permanence - le modèle d'abonnement reste en place.

Le fabricant finlandais Oura a popularisé les bagues intelligentes. Le premier modèle a été lancé il y a plus de dix ans - et la cinquième génération est déjà dans les starting-blocks.

L'Oura Ring 5 est le plus petit modèle du fabricant à ce jour - 40 pour cent plus compact que son prédécesseur. Selon le fabricant, «est la plus petite bague intelligente au monde». Le gadget est en titane et se décline en six couleurs : Gold, Deep Rose, Brushed Silver, Stealth, Black et Silver.

La bague est disponible en six couleurs.

Source : Oura

Grâce à un nouveau revêtement PVD (Physical Vapor Deposition), la bague devrait être plus résistante aux rayures. Les capteurs sont conçus de manière plus plate et sont plus directement en contact avec la peau. Les LED s'allument plus puissamment et les capteurs sont censés mesurer de manière précise et constante un plus grand nombre de types de doigts et de tons de peau.

L'autonomie de la batterie reste la même. Une bonne nouvelle, car il reste moins de place pour la batterie. Le fabricant parle de «une semaine d'autonomie», alors que la fiche technique indique six à neuf jours. Pour son prédécesseur, il s'agissait de cinq à huit jours. Toutefois, la concurrence est déjà capable de tenir dix jours à deux semaines.

Nouveautés + tendances Une bague intelligente mesure la pression artérielle et vibre en cas de problème Lorenz Keller 508 72

Le fabricant fournit un chargeur. Ceux qui le souhaitent peuvent également acheter un étui de chargement avec batterie intégrée. Cela permet de charger la bague cinq fois en déplacement. On ne sait pas encore quand l'étui sera disponible chez nous. Il devrait coûter environ 100 francs.

Les personnes à la recherche d'un design discret seront ravies par la bague intelligente compacte d'Oura.

Source : Oura

Plein de logiciels, mais avec un abonnement

Pour utiliser l'anneau à bon escient, il faut continuer à souscrire un abonnement. Le premier mois est gratuit en cas de nouvelle souscription, puis il en coûte environ six francs par mois ou 70 francs par an.

Les possibilités d'analyse sont vastes : outre les basiques comme le suivi du sommeil et de l'activité, Oura mesure également le stress, la santé cardiaque et la santé métabolique. Les femmes peuvent suivre leur cycle et trouver également des analyses en cas de grossesse ou de ménopause.

Oura propose de nombreux rapports automatiques et des outils d'intelligence artificielle. Vous ne pouvez donc pas seulement consulter des données, mais vous recevez en permanence des conseils et des astuces qui doivent vous permettre de mener une vie plus saine et plus active. L'anneau s'adresse donc en premier lieu à une clientèle qui s'intéresse à des outils d'analyse complets et qui veut se les offrir.

A partir de juin, Oura proposera de nouvelles fonctionnalités logicielles : «Locate» permet de trouver rapidement les bagues ou les étuis de chargement égarés. « Live Activity Recording» affiche directement les principaux paramètres sur le smartphone pendant l'entraînement. Il suffit de lancer une séance d'entraînement dans l'application et de saisir la vitesse et la distance en course à pied ou à vélo et l'intensité en musculation.

Lors de l'entraînement, les données actuelles peuvent être affichées directement sur le smartphone, également sous forme de widget.

Source : Oura

Le fabricant finlandais donne aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs propres données. Oura promet d'investir les revenus générés par les abonnements dans une solide architecture de sécurité - et de ne pas vendre de données. De plus, chacun peut désormais effacer complètement les données d'une fenêtre de temps choisie, tout en conservant son compte et le reste de son historique.

L'Oura Ring 5 peut être commandé dès maintenant chez nous. Elle coûte 399 francs ou 499 francs selon la variante de couleur. Les bagues seront livrées à partir du 4 juin.

Photo d’en-tête : Oura

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