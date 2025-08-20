Nouvelles bases de roue pour les simulateurs de course professionnels de Moza

Moza R9 V2
PC
Moza a présenté deux nouvelles Wheel Bases haut de gamme à la Gamescom. Avec 25 newton-mètres, le modèle haut de gamme fournit un couple qu'aucune autre base Moza n'a jamais fourni auparavant.
Moza Racing bouscule le monde de la simulation de course depuis des années avec une gamme de produits relativement bon marché. Les Wheel Bases, c'est-à-dire les boîtiers sur lesquels vous fixez votre volant, sont particulièrement appréciés car ils offrent une bonne entrée en matière pour un prix modique. Aujourd'hui, Moza se lance dans le secteur professionnel. Les nouvelles Wheel Bases, appelées «R21 Ultra» et «R25 Ultra», fournissent respectivement 21 et 25 Nm de couple au retour de force, bien entendu en entraînement direct (Direct Drive). Jusqu'à présent, le couple était limité à 21 Nm
Un couple plus élevé signifie que des forces plus importantes agissent sur votre volant. Vous percevez ainsi mieux la route et les vibrations.
Ce qui distingue les nouvelles bases de roue «Ultra» des produits précédents, c'est le taux de balayage magnétique qui détermine désormais plus précisément la position du volant. Le logiciel peut ainsi détecter jusqu'à deux millions de positions de volant, soit dix fois plus que la version précédente.
De plus, la nouvelle Wheel Base comporte des bandes de LED dont vous pouvez programmer la fonction. Elles indiquent par exemple les changements de vitesse, l'ABS ou les drapeaux sur la piste.
Nous ne savons pas quand les nouvelles Wheel Bases seront disponibles chez nous. Les prix en francs suisses ne sont pas encore connus, mais la grande Wheel Base avec 25 Nm devrait coûter 999 euros et sa petite sœur avec 21 Nm 799 euros. Un volant ou des pédales ne sont évidemment pas inclus dans ce prix.
Ce faisant, Moza continue de mettre la pression sur les fabricants établis comme Fanatec, où la Wheel Base à 25 Nm est nettement plus chère, à 1499 euros.
Les modèles d'entrée de gamme avec trois et cinq newtons-mètres sont toujours disponibles. La gamme intermédiaire de neuf, douze et seize newtons-mètres est également maintenue.
