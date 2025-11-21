Nouveautés + tendances 5 18

Les enfants doivent utiliser les médias sociaux : La Commission se prononce contre les interdictions

Martin Jungfer Traduction : traduction automatique 21/11/2025

Les appels à l'interdiction des médias sociaux se multiplient en Suisse également. La Commission de la jeunesse, qui conseille le Conseil fédéral, affirme toutefois que les solutions ne résident pas dans l'interdiction, mais dans les règles, l'éducation et une meilleure réglementation.

De nombreuses écoles bannissent les smartphones, de plus en plus de pays interdisent Tiktok, Instagram et Youtube aux enfants par la loi ou définissent des limites d'âge strictes. Ainsi, la France, le Danemark ou la Grèce ne veulent autoriser l'utilisation qu'à partir de 15 ans. De plus, des contrôles stricts doivent être mis en place pour s'assurer que les limites d'âge sont respectées.

En Suisse, des discussions sont également en cours. Ici, les enseignants se mobilisent pour interdire les médias sociaux, car ils constatent que trop de temps passé devant un écran nuit aux enfants et qu'ils apprennent moins bien. Et dans de nombreux cas, les écoles interdisent donc effectivement les appareils mobiles, le canton d'Argovie allant jusqu'à interdire tous les appareils mobiles dans toutes les écoles primaires.

Ce n'est pas l'avis de la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse (CFEJ). Dans un récent papier de position, elle s'exprime sur la question de l'interdiction des médias sociaux. Et dit clairement:

«Les interdictions globales des médias sociaux pour les enfants et les adolescents ne mènent à rien et ne sont qu'une prétendue solution à un problème complexe.»

La commission, composée de 20 experts de la politique de l'enfance et de la jeunesse, défend ainsi une ligne similaire à celle de la fondation Pro Juventute. Elle aussi souligne que les enfants et les jeunes doivent avoir la chance d'apprendre à utiliser les médias.

Pour la CFEJ, c'est même le droit des enfants et des jeunes d'avoir accès à l'information et à la formation en fonction de leur âge et de pouvoir participer aux soldes numériques. Elle plaide donc pour des règles élaborées de manière participative plutôt que pour des interdictions générales, pour la promotion de la compétence médiatique et pour une réglementation légale des grandes plateformes en ligne.

D'après la commission, les interdictions globales des médias sociaux pour les enfants et les adolescents n'atteignent pas leur but et ne sont qu'une prétendue solution à un problème complexe. La Commission estime que de telles interdictions sont largement inefficaces au regard des conséquences négatives qu'elles peuvent entraîner. En même temps, elles limitent les processus d'apprentissage positifs et nécessaires, empêchent l'acquisition de connaissances et de compétences utiles et rendent impossible toute expérience importante.

Quelles que soient ces «expériences importantes». Les patrons de la tech semblent renoncer à ce que leurs propres enfants aient à vivre de telles expériences. Mark Zuckerberg, méta-dirigeant et donc maître de Facebook, Instagram et WhatsApp, n'autorise par exemple pas ses deux filles à avoir leur propre profil sur les réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans. De nombreux autres entrepreneurs de la Silicon Valley font de même. Ils tiennent leurs enfants à l'écart des médias sociaux.

L'attaque du cerveau inachevé

La CFEJ répondrait sans doute à ces parents, comme elle le fait dans sa prise de position. «Selon elle, des règles négociées de manière participative» sont préférables à des interdictions générales. Des règles et des lignes directrices claires sur l'utilisation des médias devraient être élaborées avec les enfants. Pour ce faire, «doit préserver leur droit à la parole». Les parents devraient également veiller à encourager «l'autorégulation en fonction de l'âge». .

Mais diverses études et recherches scientifiques ont montré que l'autorégulation n'est pas si simple, car les plates-formes de médias sociaux exploitent de manière ciblée les faiblesses que présente le cerveau encore peu développé des jeunes.

Au moins, la CFEJ réalise à la fin de son document de position que les plateformes de médias sociaux ne sont pas une solde où les enfants et les jeunes peuvent avant tout apprendre et découvrir. La logique des opérateurs de plateformes vise à maximiser la durée d'utilisation «et à retenir l'attention des utilisateurs». No shit, Sherlock!

La Commission demande des obligations de transparence pour les opérateurs de plateformes et un renforcement de la réglementation, voire de la législation. L'objectif serait de créer un cadre sûr «» .

La réglementation sur les plateformes n'interviendra pas avant 2029

Ce sont justement ces conditions générales qui se font attendre. Ce n'est que fin octobre 2025 que le Conseil fédéral a lancé la consultation sur la question de la réglementation des plateformes en ligne - bien que le projet soit déjà en cours d'élaboration depuis 2021. Alors que dans l'UE, par exemple, le «Digital Service Act» et le «Digital Markets Act» sont déjà en vigueur, cela devrait encore prendre du temps en Suisse.

En fait, la consultation devait être lancée il y a un an et demi, mais elle a été sans cesse repoussée. La dernière fois, c'était au printemps, alors que la Suisse était en train de négocier des droits de douane punitifs avec le gouvernement américain et que le président américain avait clairement fait savoir qu'il n'apprécierait pas toute restriction des activités des entreprises américaines.

Enfin, il n'a pas trop de soucis à se faire. Le calendrier prévoit actuellement que la mise en place de la réglementation interviendra au plus tôt en 2029.

