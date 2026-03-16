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Les batteries testées par "Saldo" : les moins chères battent les plus chères

Martin Jungfer Traduction : traduction automatique 16/3/2026

Pour une "bonne" pile rechargeable AA, vous ne devez pas dépenser plus de 1,80 francs l'unité. Si vous en voulez une "très bonne", vous devrez mettre la main au porte-monnaie beaucoup plus cher.

Les piles AA font partie des piles les plus utilisées à la maison. Il est donc d'autant plus judicieux d'opter pour des exemplaires rechargeables. Cela préserve l'environnement et le budget. Les piles rechargeables ont déjà un meilleur bilan environnemental après 20 à 30 cycles de charge. Après seulement cinq ou six recharges, ils sont également amortis financièrement.

Le magazine suisse des consommateurs «Saldo» a fait tester les piles AA de douze fabricants. Les résultats du laboratoire de test sont un régal pour tous ceux qui aiment de toute façon douter que les produits de marque chers en valent la peine.

La mention «Conseil d'achat» est attribuée à un pack de quatre piles rechargeables AA d'une capacité de 2100 mAh vendues par Landi. Le prix unitaire : 1,80 francs. La note d'école : 5,1*. Avec ce «Bien», les piles de la marque propre de Landi, Xinergy, arrivent en troisième position.

(*Pour nos lecteurs en Allemagne : en Suisse, la note de 6 est la meilleure à l'école.)

Les meilleures piles rechargeables AA viennent de Coast

Le fabricant Coast s'est hissé à la première place de l'essai avec la Zithion-X. Ce modèle a une capacité de 2400 mAh. La note globale : 5,5, soit un «Très bien». Dans les deux sous-catégories «Durée de vie» et «Autodécharge», les batteries Coast étaient imbattables. J'utilise moi-même ces batteries Coast depuis deux ans et je peux donc confirmer qu'elles fournissent toujours suffisamment de jus, même après de nombreux cycles de charge. Un autre avantage de mon point de vue : je peux les charger via un câble USB-C et je n'ai pas besoin d'un chargeur supplémentaire.

Batteries + piles CHF 29.90 CHF 7.48 / 1pcs Coast Zithion-X USB-C 4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2400 mAh 344

Place n°2 pour Panasonic et les Eneloop

Ils sont les chouchous de la communauté : les Eneloop de Panasonic. Cet amour s'exprime par une moyenne de 4,8 étoiles dans les évaluations des clients. Dans l'essai «Saldo», elles manquent de peu le «Très bien» avec une note moyenne de 5,4. Leur avantage par rapport au vainqueur du test : ils coûtent environ deux fois moins cher à l'unité.

Batteries + piles CHF 38.– CHF 4.75 / 1pcs Panasonic eneloop 8 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2000 mAh 525

«Bon» sont cinq autres piles rechargeables AA

Parmi les «bonnes» piles AA, on trouve celles de Varta et Duracell, dont le prix avoisine les sept francs l'unité. Les différences de notes sont de l'ordre d'un ou deux dixièmes. Vous pouvez donc acheter des piles Ladda chez Ikea ou des piles rechargeables de la propre marque de Mediamarkt sans être vraiment désavantagé par rapport aux produits de marque plus chers. La batterie AA de GP est également bien «» - et c'est une bonne affaire.

Une remarque importante concernant les prix : «Saldo» a acheté les piles de marque chez des distributeurs tels que Coop ou Jumbo et a payé des prix parfois très élevés. Par exemple, le pack de quatre Duracell était facturé 26,95 francs. Dans cette mesure, le prix unitaire peut tout à fait glisser dans la zone des piles sans marque bon marché si vous savez où vous achetez. Par exemple ici.

Les énergisants échouent

Les piles AA d'Energizer n'étaient manifestement pas conçues pour le test. Après 200 charges, elles étaient inutilisables «» , écrit «Saldo». Le laboratoire n'a mesuré qu'une autonomie d'à peine six minutes. A titre de comparaison, la batterie Landi tenait encore pendant plus de deux heures.

Batteries + piles Remise quantitative CHF 8.50 à partir de 3 pièces CHF 2.13 / 1pcs Energizer Recharge Power Plus 4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2000 mAh 147

La «M Power Accu» de Migros a également échoué au test d'endurance en charge. Comme les modèles Energizer, ils ont donc obtenu la note «insuffisant».

Pas faites pour être stockées longtemps

«Saldo» a continué à tester la capacité restante des piles pleines après les avoir stockées à température ambiante pendant 60 jours. Les batteries IKEA auraient perdu 12 pour cent de leur capacité pendant cette période, et celles de GP, 15 pour cent. Pour les batteries Coast, ce chiffre n'était que de huit pour cent, le meilleur score. L'avantage pour Coast : les modèles utilisent la technologie lithium, alors que tous les concurrents à l'essai utilisent le nickel-métal-hydrure.

Vous trouverez l'intégralité de l'essai dans le dernier numéro papier 04/2026. Pour lire l'article en ligne, il vous faut un abonnement en ligne à «Saldo».

Photo d’en-tête : Martin Jungfer

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