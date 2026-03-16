Martin Jungfer
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Les batteries testées par "Saldo" : les moins chères battent les plus chères

Martin Jungfer
16/3/2026
Traduction : traduction automatique

Pour une "bonne" pile rechargeable AA, vous ne devez pas dépenser plus de 1,80 francs l'unité. Si vous en voulez une "très bonne", vous devrez mettre la main au porte-monnaie beaucoup plus cher.

Les piles AA font partie des piles les plus utilisées à la maison. Il est donc d'autant plus judicieux d'opter pour des exemplaires rechargeables. Cela préserve l'environnement et le budget. Les piles rechargeables ont déjà un meilleur bilan environnemental après 20 à 30 cycles de charge. Après seulement cinq ou six recharges, ils sont également amortis financièrement.

Le magazine suisse des consommateurs «Saldo» a fait tester les piles AA de douze fabricants. Les résultats du laboratoire de test sont un régal pour tous ceux qui aiment de toute façon douter que les produits de marque chers en valent la peine.

La mention «Conseil d'achat» est attribuée à un pack de quatre piles rechargeables AA d'une capacité de 2100 mAh vendues par Landi. Le prix unitaire : 1,80 francs. La note d'école : 5,1*. Avec ce «Bien», les piles de la marque propre de Landi, Xinergy, arrivent en troisième position.

(*Pour nos lecteurs en Allemagne : en Suisse, la note de 6 est la meilleure à l'école.)

Les meilleures piles rechargeables AA viennent de Coast

Le fabricant Coast s'est hissé à la première place de l'essai avec la Zithion-X. Ce modèle a une capacité de 2400 mAh. La note globale : 5,5, soit un «Très bien». Dans les deux sous-catégories «Durée de vie» et «Autodécharge», les batteries Coast étaient imbattables. J'utilise moi-même ces batteries Coast depuis deux ans et je peux donc confirmer qu'elles fournissent toujours suffisamment de jus, même après de nombreux cycles de charge. Un autre avantage de mon point de vue : je peux les charger via un câble USB-C et je n'ai pas besoin d'un chargeur supplémentaire.

Coast Zithion-X USB-C (4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2400 mAh)
Batteries + piles
CHF29.90 CHF7.48/1pcs

Coast Zithion-X USB-C

4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2400 mAh

Place n°2 pour Panasonic et les Eneloop

Ils sont les chouchous de la communauté : les Eneloop de Panasonic. Cet amour s'exprime par une moyenne de 4,8 étoiles dans les évaluations des clients. Dans l'essai «Saldo», elles manquent de peu le «Très bien» avec une note moyenne de 5,4. Leur avantage par rapport au vainqueur du test : ils coûtent environ deux fois moins cher à l'unité.

Panasonic eneloop (8 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2000 mAh)
Batteries + piles
CHF38.– CHF4.75/1pcs

Panasonic eneloop

8 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2000 mAh

«Bon» sont cinq autres piles rechargeables AA

Parmi les «bonnes» piles AA, on trouve celles de Varta et Duracell, dont le prix avoisine les sept francs l'unité. Les différences de notes sont de l'ordre d'un ou deux dixièmes. Vous pouvez donc acheter des piles Ladda chez Ikea ou des piles rechargeables de la propre marque de Mediamarkt sans être vraiment désavantagé par rapport aux produits de marque plus chers. La batterie AA de GP est également bien «» - et c'est une bonne affaire.

GP Batteries GP Recharge Pile Mignon (AA) NiMH 2100 mAh 1.2 V 4 pcs. (4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2100 mAh)
Batteries + piles
Remise quantitative
CHF11.40 à partir de 3 pièces CHF2.85/1pcs

GP Batteries GP Recharge Pile Mignon (AA) NiMH 2100 mAh 1.2 V 4 pcs.

4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2100 mAh

Varta Recharge Accu Power (4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2600 mAh)
Batteries + piles
Remise quantitative
CHF11.10 à partir de 3 pièces CHF2.78/1pcs

Varta Recharge Accu Power

4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2600 mAh

Duracell Recharge Ultra (4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2500 mAh)
Batteries + piles
CHF14.– CHF3.50/1pcs

Duracell Recharge Ultra

4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2500 mAh

GP Batteries GP Recharge Pile Mignon (AA) NiMH 2100 mAh 1.2 V 4 pcs. (4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2100 mAh)
Remise quantitative
Batteries + piles
CHF11.40 à partir de 3 pièces CHF2.85/1pcs

GP Batteries GP Recharge Pile Mignon (AA) NiMH 2100 mAh 1.2 V 4 pcs.

4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2100 mAh

Varta Recharge Accu Power (4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2600 mAh)
Remise quantitative
Batteries + piles
CHF11.10 à partir de 3 pièces CHF2.78/1pcs

Varta Recharge Accu Power

4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2600 mAh

Duracell Recharge Ultra (4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2500 mAh)
Batteries + piles
CHF14.– CHF3.50/1pcs

Duracell Recharge Ultra

4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2500 mAh

Une remarque importante concernant les prix : «Saldo» a acheté les piles de marque chez des distributeurs tels que Coop ou Jumbo et a payé des prix parfois très élevés. Par exemple, le pack de quatre Duracell était facturé 26,95 francs. Dans cette mesure, le prix unitaire peut tout à fait glisser dans la zone des piles sans marque bon marché si vous savez où vous achetez. Par exemple ici.

Les énergisants échouent

Les piles AA d'Energizer n'étaient manifestement pas conçues pour le test. Après 200 charges, elles étaient inutilisables «» , écrit «Saldo». Le laboratoire n'a mesuré qu'une autonomie d'à peine six minutes. A titre de comparaison, la batterie Landi tenait encore pendant plus de deux heures.

Energizer Recharge Power Plus (4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2000 mAh)
Batteries + piles
Remise quantitative
CHF8.50 à partir de 3 pièces CHF2.13/1pcs

Energizer Recharge Power Plus

4 pcs, AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2000 mAh

La «M Power Accu» de Migros a également échoué au test d'endurance en charge. Comme les modèles Energizer, ils ont donc obtenu la note «insuffisant».

Pas faites pour être stockées longtemps

«Saldo» a continué à tester la capacité restante des piles pleines après les avoir stockées à température ambiante pendant 60 jours. Les batteries IKEA auraient perdu 12 pour cent de leur capacité pendant cette période, et celles de GP, 15 pour cent. Pour les batteries Coast, ce chiffre n'était que de huit pour cent, le meilleur score. L'avantage pour Coast : les modèles utilisent la technologie lithium, alors que tous les concurrents à l'essai utilisent le nickel-métal-hydrure.

Vous trouverez l'intégralité de l'essai dans le dernier numéro papier 04/2026. Pour lire l'article en ligne, il vous faut un abonnement en ligne à «Saldo».

Photo d’en-tête : Martin Jungfer

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Martin.Jungfer@digitecgalaxus.ch

Je suis journaliste depuis 1997. Stationné en Franconie, au bord du lac de Constance, à Obwald, Nidwald et Zurich. Père de famille depuis 2014. Expert en organisation rédactionnelle et motivation. Les thèmes abordés ? La durabilité, les outils de télétravail, les belles choses pour la maison, les jouets créatifs et les articles de sport. 

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