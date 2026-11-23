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Lecteur CD de Teenage Engineering : contrôle du tempo et synchronisation de synthétiseur

David Lee Traduction : traduction automatique 23/11/2026

Teenage Engineering lance un lecteur CD qui n'est pas vraiment bon marché, destiné aux DJ, aux musiciens et aux autres passionnés d'audio.

Presque en même temps que FiiO, Teenage Engineering présente également un nouveau lecteur CD. Contrairement au FiiO DM11, l'EP/BC-1 n'est pas un lecteur de style Discman. Grâce à une batterie intégrée, il est mobile au sens large, mais nettement plus grand qu'un lecteur CD portable typique. Sa caractéristique la plus frappante : le disque n'est pas enfermé dans un boîtier, mais reste à l'air libre. Ce n'est pas un appareil pour se promener. Il s'agit plutôt d'un outil destiné aux DJ et aux passionnés d'audio.

Plus de possibilités que d'habitude

Tout comme le FiiO DM11, le lecteur de Teenage Engineering peut enregistrer les pistes d'un CD sur un support USB. Cela se fait au format WAV non compressé. D'après des vidéos sur YouTube, il ne s'agit pas d'un "rippage" au sens classique, mais d'un enregistrement numérique. La sortie audio est possible via USB, prise casque, sortie ligne ou Bluetooth. L'appareil prend également en charge Auracast. Le fabricant ne fournit aucune information sur les codecs Bluetooth. En plus des CD audio, l'EP/BC-1 lit également les CD de données contenant des fichiers MP3.

Auracast permet de connecter de nombreuses enceintes simultanément via Bluetooth.

Source : Teenage Engineering

Pour la navigation, vous pouvez définir des points de repère au sein des morceaux et trouver un endroit précis grâce à une avance rapide allant jusqu'à 8 fois la vitesse normale. Le pavé numérique vous permet de passer directement à un morceau spécifique, tout en pouvant également indiquer un moment précis dans le morceau en minutes et secondes.

Tous les appareils de Teenage Engineering dont le nom commence par «EP» ont la même longueur de côté. La largeur est également identique ou exactement de moitié. Par conséquent, l'EP/BC-1 s'adapte parfaitement sur l'amplificateur Bluetooth alimenté par batterie EP35.

Amplificateur CHF 370.– Teenage Engineering Ampli EP35 K.O. Guitare, 35 W

Fonctions supplémentaires pour les musiciens

De plus, l'appareil dispose de fonctions pour ceux qui aiment faire de la musique eux-mêmes. Cela inclut une vitesse de lecture variable de 50 à 150 pour cent de la vitesse originale. La hauteur tonale change en conséquence. L'EP/BC-1 peut également déterminer le tempo d'un morceau et transmettre cette information à un synthétiseur ou à un deuxième lecteur CD. Cependant, cette valeur ne s'ajuste pas si vous tournez le bouton de vitesse.

Le CD va-t-il enfin devenir cool ?

Deux nouveaux lecteurs CD en très peu de temps, c'est surprenant. Les chiffres de vente des CD diminuent d'année en année. En 2024, le chiffre d'affaires total en Suisse est passé pour la première fois sous la barre des 10 millions de francs. Une part considérable des ventes concerne d'ailleurs des CD destinés spécifiquement aux enfants.

Cependant, le CD génère toujours plus de deux fois plus de revenus que les disques vinyles, du moins en Suisse. Peut-être que, contrairement à mon pronostic de 2022, le CD va finalement devenir cool.

L'EP/BC-1 est actuellement disponible chez Teenage Engineering pour 299 euros. Il est probable que l'appareil arrive également dans la boutique de Digitec Galaxus après un certain temps.

Photo d’en-tête : Ingénierie adolescente

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