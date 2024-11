Le portail Playstation peut désormais diffuser en continu sur le cloud

Sony apporte une mise à jour pour la console portable Playstation. Elle vous permet d'activer un essai bêta pour le cloud gaming indépendamment de la Playstation 5.

Le Playstation Portal va recevoir une mise à jour. Elle contient une amélioration que les fans attendaient : Cloud Gaming. Elle vous permettra de diffuser en streaming les jeux du catalogue de l'abonnement "PlayStation Plus Premium", même si vous n'avez pas de Playstation 5 comme station de base. Selon Sony, la mise à jour sera disponible en Europe à partir du 20 novembre.

Il y a environ un an, Sony lançait la Playstation Portal avec un écran de 8 pouces et des poignées de contrôleur double sens sur les côtés. Il s'agit d'un lecteur à distance et non d'une console autonome comme la Nintendo Switch. Au lieu de cela, vous utilisez la Playstation Portal pour diffuser vos jeux. Jusqu'à présent, le Playstation Portal était une extension de votre PS5. Celle-ci devait être allumée ou en veille. Vous pouviez alors jouer aux jeux qui y étaient installés sur votre console portable via le streaming Wi-Fi.

Collègue de la rédaction Domagoj a testé le Playstation Portal l'année dernière et a regretté l'absence de fonctionnalité de streaming dans le cloud.

Le streaming cloud en bêta test

Sony veut tester le jeu via le cloud dans un premier temps. Pour utiliser la fonctionnalité, vous devez l'activer sous "Cloud Streaming (Beta)". L'essai offre un accès en streaming à plus de 120 jeux, dont "Ghost of Tsushima" et "Marvel's Spider-Man : Miles Morales". Le cloud offre 100 gigaoctets d'espace pour vos données de stockage. Vos sauvegardes sont synchronisées avec la PS5, ce qui vous permet de continuer à jouer directement. Le Playstation Portal prend également en charge les fonctions de la manette à double sens, comme le retour haptique, les gâchettes adaptatives et le pavé tactile, pour le streaming dans le nuage.

Lors du streaming, vous obtiendrez une résolution d'image allant jusqu'à 1080p à 60 images par seconde, en fonction de la qualité de votre réseau Wi-Fi et de votre connexion Internet. Sony recommande une vitesse de connexion d'au moins 5 Mbps.

Il y a cependant quelques restrictions. Par exemple, les essais de jeu et les discussions vocales en groupe ne sont pas disponibles. Les jeux que vous achetez sur le Playstation Store, les jeux PS4 et PS3 ne peuvent pas être diffusés en streaming.

Autres changements de la mise à jour

La mise à jour apporte également deux modifications aux paramètres sonores. Le volume minimum est désormais légèrement plus faible et vous pouvez ajuster les paramètres de votre périphérique Playstation Link dans le portail Playstation. Cela concerne le volume général et le volume Sidetone. "Sidetone" désigne la fonction qui vous permet d'entendre votre propre voix dans le casque.