Le Pixel 10a dévoilé : un écran plus lumineux et un chargement plus rapide

Google Pixel 10a
128 Go, Berry, 6.30", SIM + eSIM, 5G
Les améliorations mineures du Pixel 10a s'additionnent pour faire une nette différence : chargement plus rapide, connexion d'urgence par satellite, écran plus lumineux et fonctions de caméra de son "grand frère".
Optiquement, le Pixel 10a se distingue par l'absence de bosse de l'appareil photo. Même la discrète bosse de son prédécesseur disparaît et le dos est plat. Les autres changements de design sont marginaux et les dimensions se déplacent de moins d'un millimètre à la fois. L'épaisseur augmente d'un trivial et imperceptible 0,1 millimètre.
Google augmente la luminosité de l'écran OLED, toujours de 6,3 pouces, à 2000 nits. Les 200 nits supplémentaires sont à peine visibles à l'œil nu. Le verre Gorilla Glass 7i est utilisé pour la protection. Avec Mohs 4, il présente le même degré de dureté que l'ancien Gorilla Glass 3 de son prédécesseur.
En ce qui concerne la vitesse de charge, le Pixel 10a fait un bond en avant. Il accepte jusqu'à 45 watts. C'est presque le double des 23 watts du 9a et dépasse même les 30 watts du Pixel 10, dont le 10a est la version la moins chère. Sans fil, le Pixel 10a se charge à 10 watts selon la norme Qi. C'est plus que son prédécesseur, mais moins que les 15 watts du Pixel 10 avec Qi2.
Google intègre un nouveau modem dans le Pixel 10a. Celui-ci apporte non seulement le Bluetooth 6 à l'appareil, mais lui permet également d'établir des connexions par satellite. Ce mode de communication est prévu pour les cas d'urgence, lorsqu'aucun réseau mobile n'est disponible.
L'appareil photo du Pixel 10a se voit doté de fonctionnalités que le modèle précédent n'avait pas. Il s'agit notamment d'un coach de l'appareil photo qui aide à prendre des photos avec l'IA et «Auto meilleure prise de vue». Lorsqu'il est activé, le smartphone prend plusieurs photos d'un groupe et sélectionne automatiquement les visages qui regardent l'appareil photo. Auparavant, vous deviez choisir les visages vous-même.
Toutes les autres caractéristiques sont identiques à celles du Pixel 9a. C'est le cas de la capacité de la batterie, des caméras, de la mémoire et du chipset. Google continue d'utiliser le Tensor G4. Surprenant, car le dernier modèle a disposait de la même puce que les autres modèles de son numéro de série. Sur le Pixel 10, le Tensor G5 est réservé aux versions les plus chères.
Au départ de l'usine, le Pixel 10a fonctionne sous Android 16 et Google fournit des mises à jour de sécurité et du système d'exploitation ainsi que de nouvelles fonctionnalités pendant sept ans via le site «Pixel Drops». Il s'agit de la même période que pour le Pixel 9a, d'un an son aîné
Le Pixel 10a se décline en quatre couleurs et est disponible en précommande dès maintenant. En termes de prix, il se situe entre les prix de vente actuels du Pixel 9a et du Pixel 10, avec un prix de vente conseillé de 499 et 599 francs suisses ou 549 ou 649 euros, selon la taille de la mémoire de stockage.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous.
