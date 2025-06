Nouveautés + tendances 4 5

Lancement le plus réussi de l'histoire de Nintendo : la Switch 2 bat des records

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 11/6/2025

3,5 millions d'exemplaires en quatre jours : Nintendo annonce un démarrage historique : la Switch 2 se vend plus vite que n'importe quelle console de sa gamme auparavant. Elle s'impose également face à la PS4 et à la PS5.

Nintendo a réalisé un démarrage record avec la Switch 2. La nouvelle console s'est vendue à plus de 3,5 millions d'exemplaires dans le monde en seulement quatre jours. C'est plus rapide et meilleur que tout autre matériel de l'entreprise auparavant. Nintendo l'a annoncé dans un communiqué.

Pour comparer : En mars 2017, la première Nintendo Switch avait atteint environ 2,7 millions de ventes sur l'ensemble de son premier mois. On parlait déjà à l'époque d'un lancement réussi. Le succès est encore plus frappant si on le compare à celui de la Wii U, qui ne s'est vendue qu'à 13,5 millions d'unités sur toute sa durée de vie.

La disponibilité, un facteur de succès

L'une des principales raisons du succès de la Switch 2 est la large disponibilité de la console lors de son lancement. Contrairement aux précédents lancements de matériel, comme la PlayStation 5 ou même la première Switch, Nintendo a pu cette fois-ci fournir des stocks plus importants. L'entreprise avait annoncé très tôt qu'elle allait augmenter sa production pour éviter les ruptures de stock.

Doug Bowser, président de Nintendo of America, a souligné dans une interview qu'ils étaient en mesure de répondre à la demande aux États-Unis «à travers l'été jusqu'à la période de Noël».

Mais le lancement ne s'est pas fait sans heurts partout. De nombreux revendeurs ont fait état d'une forte demande le premier jour, avec des stocks rapidement épuisés. Chez nous aussi, les soldes ont été de courte durée. Aujourd'hui, la console est de nouveau disponible.

Un regard sur la concurrence

Nintendo n'a pas non plus à rougir de ses concurrents. La PlayStation 4, longtemps considérée comme une référence en matière de lancement de consoles réussies, a atteint environ 4,2 millions de ventes au cours des premières semaines de 2013. Cependant, cela s'est fait sur une période plus longue, d'environ six à sept semaines, avec un lancement échelonné dans différentes régions. Après environ deux semaines, les ventes se situaient autour de 2,1 millions d'exemplaires.

La Playstation 5, sortie en novembre 2020, a eu plus de mal à faire une comparaison directe. Selon Sony, elle a été livrée à environ 3,4 millions d'unités au cours des quatre premières semaines : mais dans des conditions de production plus difficiles en raison de la pandémie COVID-19.

Des innovations techniques qui s'adressent à un public plus large

La Switch 2 propose un matériel plus puissant, des manettes Joy-Con améliorées et supporte pour la première fois la sortie 4K en mode TV : Mon collègue Domi se montre pour l'instant enthousiaste. Il a rédigé pour vous le guide de lancement ultime de la Switch 2, dans lequel vous trouverez les questions et réponses les plus importantes sur la nouvelle console de Nintendo.

Les objectifs ambitieux de Nintendo

Nintendo s'est fixé pour objectif de vendre 15 millions de machines dans le monde d'ici fin mars 2026. Selon Bowser, cette prévision s'inspire délibérément du succès de la première génération de Switch. Après un lancement réussi, cet objectif semble réalisable, à condition que les chaînes d'approvisionnement restent stables et que la demande se maintienne. De plus, Nintendo prévoit de vendre encore 4,5 millions d'unités des anciens modèles de Switch au cours de la même période.

Photo d'en-tête : agustin.photo / Shutterstock

