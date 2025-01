Huawei Mate X6 : le smartphone pliable arrive en Europe

Le smartphone pliable de Huawei est toujours très fin. Il n'y a pas d'inconvénient à cela, mais plutôt le boycott permanent des Etats-Unis.

Pour le marché chinois, Huawei a déjà présenté le Mate X6 et le Mate 70 fin novembre et les lance maintenant en Europe. Contrairement à son marché d'origine, l'appareil continue de fonctionner sous HarmonyOS et d'utiliser des applications Android dans ce pays. La 5G n'est toujours pas disponible en dehors de la Chine.

Smartphone pliable fin avec cinq caméras

Le Mate X6 est relativement fin. Une fois plié, il ne mesure que 9,85 millimètres d'épaisseur, et seulement 4,6 millimètres une fois déplié. Il est donc un peu plus épais que le Honor Magic V3 mais plus étroit que le Pixel 9 Pro Fold ou le Samsung Galaxy Z Fold 6. Ce dernier mesure 12,1 millimètres fermé et 5,6 millimètres ouvert.

Telle est la finesse du Huawei Mate X6.

Source : Jan Johannsen

Le smartphone de Huawei est étanche selon la norme IPX8. Cela signifie qu'il a résisté sans dommage à 30 minutes dans 2 mètres d'eau. Il doit toutefois s'agir d'eau claire. Le X précise que l'appareil n'a pas été testé pour la protection contre la poussière - ce qui inclut les particules en suspension dans les lacs et les rivières.

L'une des quatre caméras à l'arrière ne s'occupe que de la reproduction des couleurs.

Source : Jan Johannsen

Le boîtier fin du Mate X6 abrite un total de six caméras. Deux caméras selfie de 8 mégapixels chacune se trouvent dans les deux écrans. À l'arrière, on trouve une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra téléscopique périscopique de 48 mégapixels (zoom optique quatre fois) et une caméra ultra grand angle de 40 mégapixels. A cela s'ajoute une caméra dite Chroma, dont la seule mission est d'assurer une reproduction naturelle des couleurs.

L'écran extérieur est deux fois plus petit que l'écran intérieur.

Source : Jan Johannsen

Les deux écrans sont des écrans OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. L'écran tactile flexible à l'intérieur mesure 7,93 pouces de diagonale et a une résolution de 2440 × 2240 pixels. Il atteint une luminosité maximale de 1800 nits en crête. L'écran extérieur de 6,45 pouces est plus lumineux avec 2500 Nits et offre la moitié de la résolution avec 2440 × 1080 pixels.

La batterie de 5110 mAh du smartphone se recharge à une puissance maximale de 66 watts. Sans fil, avec un chargeur adapté, la puissance peut atteindre 50 watts.

Le meilleur de ce qui est possible

Huawei utilise le Kirin 9020 de sa propre production. Les chipsets de Qualcomm ou Mediatek ne peuvent pas être utilisés par le fabricant en raison des sanctions américaines. C'est pourquoi le développement et la fabrication des puces Kirin ont été à nouveau intensifiés. Avec ses huit cœurs de calcul et le GPU Maleoon 920, il devrait être utilisable au quotidien. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 ne semblent pas parfaits sur la fiche technique, mais ne devraient pas constituer un inconvénient majeur pour le moment. Il en va autrement de l'absence de support 5G. Celle-ci ne peut plus faire défaut sur un smartphone de cette gamme de prix.

Le Mate X6 est disponible en rouge et en noir.

Source : Jan Johannsen

L'utilisation d'HarmonyOS n'est pas non plus totalement facultative. Le système d'exploitation est certes basé sur la variante open source d'Android, mais il n'est pas relié à Google. Cela signifie qu'il manque non seulement les applications Google, mais aussi le Play Store comme source pour l'installation de nouvelles applications. Huawei compense cela avec ses propres applications - à savoir l'App Gallery en tant que propre App Store et avec l'intégration d'autres sources d'applications. Néanmoins, certaines applications importantes peuvent toujours manquer.

En Europe, Huawei vend le Mate X6 avec 12 gigaoctets de mémoire vive et 512 gigaoctets d'espace de stockage. Le prix de vente conseillé est de 1999 euros en Allemagne. Il n'y en a pas pour la Suisse. La date exacte de disponibilité du smartphone est encore en cours de clarification.