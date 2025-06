Nouveautés + tendances 42 13

Garmin Venu X1 : smartwatch fine avec grand écran

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 13/6/2025

Avec la Venu X1, Garmin propose une smartwatch particulièrement fine avec un grand écran. Comme il se doit, le fabricant met l'accent sur le sport et la santé avec ce wearable.

Le Garmin Venu X1 dispose d'un écran AMOLED rectangulaire de deux pouces. Cela semble très encombrant, mais ce n'est pas le cas. À titre de comparaison, la surface de 1304 mm² correspond presque exactement à un écran rond de 1,6 pouce de diamètre. Le boîtier de la smartwatch est également très fin avec huit millimètres - plus fin que, par exemple, la Huawei Watch Fit 4 Pro - et la montre ne pèse que 34 grammes.

Une grande smartwatch axée sur le sport

Le boîtier de la Venu X1 est en polymère renforcé par des fibres, donc un plastique très résistant. Garmin utilise du titane pour la face arrière et du verre saphir pour l'écran. Avec une résistance à l'eau de cinq ATM, elle est adaptée à la natation

En tout, le Venu X1 peut suivre plus de 100 sports. Des fonctions d'entraînement sont disponibles pour un grand nombre d'entre elles. Grâce à ses capteurs, elle surveille notamment la fréquence cardiaque et respiratoire, mesure le stress et la température de la peau. Elle affiche l'état de la variabilité de la fréquence cardiaque et fournit différents aperçus de l'état de forme et de santé avec Body Battery et Health Snapshot. Pour la localisation, la montre utilise le GPS et d'autres systèmes satellites. Une boussole et un baromètre sont également intégrés.

Le sport et la santé sont au cœur de la Venu X1.

Source : Garmin

Pour passer pour une smartwatch, la Venu X1 propose notamment des notifications intelligentes, un clavier à l'écran, un lecteur de musique, une lampe de poche LED, une calculatrice, un calendrier et un Watch Face Editor, ainsi que le paiement mobile avec Garmin Pay. Des applications peuvent être téléchargées dans le Connect IQ Store. Il est également possible de passer des appels téléphoniques via le smartphone connecté via Bluetooth ou d'utiliser son assistant vocal. Si vous avez égaré votre téléphone, vous pouvez le retrouver via la smartwatch.

La batterie au lithium-ion est censée durer jusqu'à huit jours en mode smartwatch. Lorsque le GPS est actif et que tous les systèmes sont utilisés, l'autonomie est réduite à 14 heures maximum. La Venu X1 se recharge via une pince de chargement propriétaire Garmin.

Smartwatch avec lampe de poche.

Source : Garmin

Garmin propose la Venu X1 en noir ou en vert mousse. Le prix de vente conseillé est de 799,90 francs ou euros. Dès que la smartwatch sera disponible, elle sera affichée ici.

Photo d’en-tête : Garmin

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 42 personne(s)