Watch 5 et Watch Fit 4 Pro : nouvelles wearables fitness de Huawei

Avec le nouveau capteur X-TAP, la Huawei Watch 5 collecte encore plus de données sur la santé et la Watch Fit 4 peut réaliser un ECG dans sa version Pro.

Pour la première fois, Huawei propose la Watch - sans ajout de nom - en deux tailles. Les précédentes smartwatches n'étaient disponibles qu'en 46 millimètres de diamètre. La nouvelle version est de 42 millimètres. Alors que le verre saphir doit protéger l'écran des rayures sur tous les modèles, il y a des différences dans le matériau du boîtier. Selon la couleur choisie, Huawei utilise du titane ou deux variantes d'acier inoxydable - 904L ou 316L - et propose différents bracelets.

X-TAP : un nouveau capteur fournit plus rapidement davantage de données sur la santé

Selon Huawei, par rapport à la Watch 4 Pro, les bords autour de l'écran de 1,5 pouce sont plus étroits dans la variante de 46 mm. Elles mesurent désormais 2,2 millimètres au lieu de 3,25 millimètres auparavant. Il en résulte un ratio écran/corps de 80,4 pour cent. Pour la version 42 mm de la smartwatch, les valeurs sonnent encore mieux : 1,8 mm et 82,5 pour cent. Sur les deux tailles de la montre, l'écran brille jusqu'à 3000 nits et est très visible en plein soleil.

La version 42 mm de la Watch 5 (à gauche) comparée à la version 46 mm.

La grande nouveauté de la Huawei Watch 5 est le capteur de santé X-TAP. Situé sur le bord droit de la smartwatch, il vient compléter les capteurs situés à l'arrière. En plaçant le bout du doigt de l'autre main, il améliore la collecte des différentes données de santé. Par exemple, la saturation en oxygène devrait être mesurée en moins de dix secondes, soit 33 pour cent plus rapidement que sur la Watch 4.

Le capteur X-TAP est sensible à la pression. Huawei s'en sert notamment pour lancer un bilan de santé rapide d'une minute comprenant jusqu'à onze catégories lorsqu'on pose le doigt sur le capteur. L'écran indique également si l'on appuie avec trop ou trop peu de force pour obtenir une mesure utilisable. Avec ce que l'on appelle «Health Glance», la Watch 5 enregistre également la fréquence cardiaque moyenne et sa variabilité (en tant que première smartwatch), la température de la peau et le stress, réalise un ECG et vérifie la rigidité artérielle. Il est également possible de réaliser un test de respiration.

Le capteur X-TAP se trouve sur le côté, au centre, entre la couronne rotative et un autre bouton.

Les différentes mesures peuvent également être effectuées individuellement avec la Watch 5. En raison des procédures d'autorisation des produits médicaux, la mesure de l'ECG n'est pas disponible en Suisse et au Liechtenstein.

Huawei utilise également la sensibilité à la pression du capteur pour contrôler de petits jeux sur la smartwatch.

Plus de 100 sports et une longue durée de vie de la batterie

Avec ses capteurs et un GPS intégré, la Huawei Watch 5 enregistre plus de 100 sports différents. Les nouveautés sont le trail running, la plongée libre de 40 mètres et le golf. Elle propose également une analyse de la course, une planification d'itinéraire et - après téléchargement préalable de cartes - une navigation hors ligne. La nuit, la smartwatch surveille également le sommeil.

On peut aussi fermer des bagues chez Huawei.

Selon sa taille, la batterie de la Huawei Watch 5 devrait durer trois jours ou quatre jours et demi. Et même sept ou onze jours en mode économie d'énergie, qui désactive notamment les fonctions en ligne. La fonction eSIM, entre autres, est alors désactivée.

Huawei complète l'utilisation de la Watch 5 via l'écran tactile par deux gestes. La smartwatch doit reconnaître lorsque deux doigts se tapent ou se frottent l'un contre l'autre. Mais ce type de contrôle n'est pour l'instant possible que dans quelques applications et moments.

Différents bracelets sont disponibles.

La Huawei Watch 5 est compatible avec Android et iOS. Il n'est pas nécessaire d'avoir un smartphone Huawei pour utiliser la smartwatch. Il suffit d'installer l'application «Huawei Health»

Prix et disponibilité

La Huawei Watch 5 devrait être disponible chez nous prochainement. Selon la taille et le matériau du boîtier, elle coûtera entre 449 et 649 euros en Allemagne. Je n'ai pas encore de prix pour la Suisse.

La série Watch-Fit propose pour la première fois une variante Pro

Alors que pour la première fois, la Watch 5 ne sera pas disponible en version Pro, le fabricant prend l'autre chemin pour la série Fit. Pour la première fois, un modèle Pro de la Watch Fit 4 sera disponible. Les différences se situent au niveau du design et des fonctionnalités.

Couronne et bouton sur le côté de la Watch Fit 4 Pro.

La Watch Fit 4 Pro est un peu plus orientée vers les activités de plein air. Ainsi, son cadre est en titane et non en aluminium et son écran est protégé par du verre saphir et non par du verre en silicate d'aluminium. Les deux Watch Fit disposent toutefois d'un corps en aluminium. Sur la Fit 4 Pro, l'écran AMOLED de 1,82 pouce brille plus fort avec 3000 Nits. Mais les 2000 nits de la Watch Fit 4 ne sont pas mal non plus. Elle est cependant un peu plus épaisse (9,5 mm) que la version Pro (9,3 mm). Les deux sont cependant plus minces que leur prédécesseur de 9,9 mm.

Un nouveau capteur fait son apparition : un baromètre pour mesurer l'altitude ou donner des alertes météo en cas de chute de pression. Il étend également les sports pouvant être suivis à tous ceux pour lesquels les données d'altitude sont pertinentes, ce qui porte leur nombre à plus de 100. Cela place la Watch Fit 4 au même niveau que la série Watch GT. Avec la plongée en apnée, le golf et le trail running, les sports premium de la série GT Pro sont également présents.

Huawei propose la Watch Fit 4 Pro avec différents bracelets.

Pour déterminer la position, Huawei «utilise notre meilleur GPS». Ce GPS, appelé Sunflower, oriente ses antennes vers le satellite le plus proche et est donc plus précis qu'avec des antennes fixes. Komoot permet d'afficher des itinéraires de plein air sur la Watch Fit, mais seule la version Pro propose des cartes en couleur. Une toute nouvelle fonctionnalité est le suivi d'itinéraire pour les sports nautiques comme le surf, le canoë ou la natation.

Les deux modèles proposent une analyse du style de course et fournissent des recommandations d'entraînement pour améliorer l'équilibre des jambes. Ils collectent différentes données de santé, y compris une prédiction du cycle menstruel via la fréquence cardiaque et la température de la peau. Toutefois, la Watch Fit 4 ne surveille la variabilité de la fréquence cardiaque que pendant le sommeil. Avec TruSense, la Watch Fit 4 Pro dispose d'un meilleur capteur et est capable de réaliser un ECG.

Des petits animaux mignons font la pluie et le beau temps sur la Watch Fit 4.

La durée de vie de la batterie de la Watch Fit 4 (Pro) est estimée par Huawei à sept jours en utilisation normale. Il serait même possible de tenir dix jours au maximum. La batterie est censée être complètement chargée en 60 minutes à l'aide de la puce de chargement fournie.

Prix et disponibilité

Les Huawei Watch Fit 4 et Fit 4 Pro devraient être disponibles chez nous prochainement. La version standard coûte 169 euros en France. Pour la version Pro, Huawei recommande un prix de vente de 279 euros. Je n'ai pas encore de prix pour la Suisse.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

