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Garmin Cirqa : tracker d'activité sans écran distrayant

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 24/7/2026

Les traqueurs de fitness sans écran sont à la mode. Garmin propose désormais son premier modèle de ce type avec le Circa. Les données collectées par les capteurs sont transférées vers l'application Garmin sur le smartphone.

En quoi le Garmin Cirqa est-il différent des autres trackers de fitness ? En fait, pas grand-chose. Sauf qu'il cache ses capteurs sous un bracelet en tissu et qu'il les utilise pour surveiller vos activités et votre sommeil. Le tracker de fitness doit cependant emprunter le GPS au smartphone, mais il tient dix jours. L'évaluation se fait via l'application Garmin Connect.

Suivi discret

Le boîtier avec les capteurs et l'électronique du Garmin Cirqa se trouve sous le bracelet et le soulève légèrement. La technologie est donc visible et l'appareil, même sans écran, ne passe pas pour un simple bijou. L'absence d'affichage n'empêche pas le tracker de fitness de collecter les données habituelles.

Le Cirqa peut être utilisé au poignet via un bouton.

Les fonctionnalités du Cirqa sont très similaires à celles des autres wearables de Garmin. Il compte les pas, mesure en continu le pouls, enregistre votre niveau de stress et calcule la consommation de calories. Le suivi du cycle est également possible.

Le Cirqa reconnaît et enregistre automatiquement une sélection d'activités quotidiennes telles que la marche, le jogging ou le vélo. Si quelque chose ne va pas, cela peut être corrigé dans l'application Connect. Via l'application, vous pouvez suivre manuellement plus de 80 activités. Vous pouvez en déclarer une comme activité préférée et la démarrer directement via le bouton du tracker de fitness.

Étant donné que le Cirqa est censé tenir dix jours avec une seule charge de batterie, il surveille également votre sommeil et mesure, entre autres, la variabilité de la fréquence cardiaque. Si le score de sommeil n'est pas bon, l'application propose un coach de sommeil. Garmin regroupe toutes les valeurs – comme pour ses autres trackers – dans l'indication de la « Body Battery ». Selon son niveau de charge, vous devez vous reposer ou vous pouvez démarrer en force.

Les variantes de couleur du Garmin Cirqa.

Garmin a cependant renoncé au GPS intégré sur le Cirqa. Au lieu de cela, le tracker de fitness obtient les données de localisation du smartphone connecté et fournit ainsi des données fiables pour le jogging, le vélo et les activités similaires. Avec la fonction LiveTrack, les amis et la famille qui ont un compte Garmin peuvent voir votre position.

Prix et disponibilité

Avec un prix de vente conseillé de 189,90 francs suisses ou 199,99 euros, le Garmin Cirqa est environ deux fois plus cher que le Fitbit Air de Google.

Test de produit Plus discrète qu’un bracelet de festival : la Google Fitbit Air à l’essai Michelle Brändle 33 likes 33 20 commentaires 20

Photo d’en-tête : Garmin

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