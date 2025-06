Nouveautés + tendances 17 32

En direct maintenant : regardez le grand streaming en direct de Switch 2

Philipp Rüegg Traduction: traduction automatique 4/6/2025

Pour le lancement de la Switch 2, nous allons jouer en direct à la nouvelle offre de jeux. Vous pouvez regarder, jouer et même gagner quelque chose. Le streaming débutera le 5 juin à 11 heures.

C'est le jour que les fans de Nintendo attendaient : Le 5 juin, la Switch 2 sort. Pour fêter cela, nous diffusons cinq heures de streaming et testons la console, accessoires compris, sous toutes les coutures. Il y a plus qu'assez de choses à jouer, en particulier le jeu exclusif à la Switch 2 «Mario Kart World». La voie est donc toute tracée pour renouer avec le succès de la première console hybride.

Vous ne pouvez pas vous contenter de nous regarder, vous pouvez aussi jouer, à condition que votre Switch 2 soit également arrivée. Nous allons essayer de faire un lobby public pour les jeux multijoueurs. Vous pourrez alors nous siffler des carapaces de tortue aux oreilles.

Concours

Nous organisons un petit jeu-concours. Vous en saurez plus en regardant le livestream. Les prix à gagner sont les suivants:

Question quiz : Quel est l'âge moyen de nos précommandes de Switch 2 ? Réponse en mois, s'il vous plaît. Donc si vous pensez que c'est 30 ans, alors 360 mois. Réponse par mail à philipp.rueegg@digitec.ch avec l'objet du concours Switch.

Mise à jour : La bonne réponse était 36,6 ans ou 439,2 mois. Les gagnants seront informés directement.

Où trouver le streaming?

Nous diffusons en streaming sur Twitch et Youtube.

Qu'est-ce qui sera joué?

L'ensemble du programme se présente comme suit :

11:00-12:00 Mario Kart World

12:00-12:10 Jeu-concours

12:10-12:45 Survival Kids

12:45-13:15 Fast Fusion

13:15-13:30 Cyberpunk 2077

13:30-14:00 The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

14:00-14:45 Jeux Gamecube

14:45-15:15 Fortnite

15:15-15:30 Résolution du concours

15:30-16:00 Mario Kart World

«Mario Kart World»

Dans le successeur de «Mario Kart 8», les courses multijoueurs peuvent accueillir jusqu'à 24 personnes. Cela promet encore plus de chaos et d'action. De nouveaux personnages sont également de la partie. Il s'agit notamment de la vache du pâturage Kuhmuh, d'un Goomba ou de la plante Piranha. Pour tous, il y a différents costumes à débloquer. La Fleur de glace et le Marteau sont également de nouveaux outils de guerre pour arrêter les adversaires.

«Survival Kids»

Ce jeu en coopération n'a plus grand-chose à voir avec le jeu du même nom sorti en 1999 sur Game Boy Color. Quatre enfants échouent dans un monde mystérieux et doivent trouver le chemin de la maison dans le style classique du survival.

«Fast Fusion»

Cela ressemble à «Wipeout» et se joue de la même manière - c'est du moins ce que suggère la bande-annonce. En revanche, il ne semble pas y avoir d'armes. En revanche, des courses effrénées avec des bolides futuristes sont assurées.

«Cyberpunk 2077»

Le jeu de rôle et d'action en monde ouvert de 2020 fait le saut sur la Switch 2. Nous découvrirons dans le livestream la part de l'opulence graphique qui a été conservée et la fluidité du jeu.

«The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition»

60 images par seconde, HDR et une résolution plus élevée sont les caractéristiques de la version Switch 2 de «The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom». Nous allons voir si la mise à niveau payante en vaut la peine.

Gamecube

L'offre Nintendo Classic s'enrichit de la Gamecube. Les abonnés à Switch Online et au pack d'extension auront accès à «The Legend of Zelda : The Wind Waker», «F-Zero GX» et «Soul Calibur II» au lancement de la Switch 2. Sept autres titres ont déjà été annoncés.

«Fortnite»

Nous sommes toujours partants pour une partie de Battle Royale. Surtout maintenant que nous pouvons jouer au célèbre jeu multijoueur sur console avec la souris. Plus précisément, avec les Joy-Con, qui peuvent être utilisés comme tels sur la Switch 2.

Bien sûr, nous répondrons aussi à toutes vos questions pendant le streaming. Que ce soit ici dans la section des commentaires ou pendant le livestream, dites-nous ce que vous avez sur le cœur.

