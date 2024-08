"EA Sports FC 25" : un nouveau duo de commentateurs prend le micro

Il était clair depuis longtemps que les commentateurs allemands de l'EA Sports FC 25 allaient changer. EA Sports a maintenant confirmé les successeurs de Frank Buschmann et Wolff-Christoph Fuss.

EA Sports a annoncé que Florian Schmidt-Sommerfeld (Sky) et Jan Platte (Dazn) formeront le nouveau duo de commentateurs germanophones pour "EA Sports FC 25". Ces deux commentateurs sportifs expérimentés remplacent ainsi le duo de longue date formé par Frank Buschmann et Wolff-Christoph Fuss. Ces derniers prêtaient leur voix à la série de jeux depuis 2016.

Soutien d'Esther Sedlaczek

Schmidt-Sommerfeld, dite Schmiso, et Platte sont des voix connues de la télévision sportive allemande et se sont fait un nom en travaillant pour différentes chaînes. Outre le nouveau duo de commentateurs, Esther Sedlaczek restera dans l'équipe. Elle fera office de journaliste en studio et fournira aux téléspectateurs des informations supplémentaires.

Avec son nouveau duo de commentateurs, EA Sports souhaite apporter un vent de fraîcheur à la simulation de football. Schmidt-Sommerfeld et Platte apporteront leur propre façon de commenter et devraient ainsi offrir une nouvelle expérience d'écoute. Les fans de la série craignaient qu'une commentatrice controversée ne devienne la nouvelle voix allemande de la série .

Le trio français et italien reste le même

Les commentaires de l'EA Sports FC 25 devraient être disponibles en 14 langues au total. L'équipe de commentateurs français sera à nouveau composée de Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca et Laure Boulleau. Le trio italien composé de Valerio Amoruso, Daniele Adanai et Pierluigi Pardo restera également ensemble. Du moins, je n'ai pas trouvé de changement par rapport à l'année dernière.

"EA Sports FC 25" sortira le 27 septembre 2024. Il sera disponible sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series X/S, Windows PC ainsi que sur Nintendo Switch. Vous pouvez précommander le jeu sur notre site.