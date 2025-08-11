Nouveautés + tendances 0 0

"Diablo" aura un pen-and-paper : le Kickstarter débute au quatrième trimestre 2025

Glass Cannon Unplugged reprend l'univers de Sanctuary sous forme de jeu de rôle sur papier et sous licence. Avec son propre système de règles, des classes connues et une mise en page évocatrice, le jeu se veut authentique. La campagne Kickstarter débutera cette année et la sortie est prévue pour 2026.

L'enfer s'installe à votre table de jeu : le jeu de rôle pen-and-paper officiel de «Diablo» prend forme. C'est l'éditeur polonais Glass Cannon Unplugged qui en est responsable. Il avait déjà donné un premier aperçu lors de la BlizzCon 2023. Le coup d'envoi avait alors été donné pour deux projets de jeux de plateau et de jeux de rôle dans l'univers de «Diablo», mais le silence s'était prolongé depuis. On sait désormais que la campagne Kickstarter pour «Diablo : The Roleplaying Game» devrait débuter au quatrième trimestre 2025. La sortie est prévue pour 2026.

Un ensemble de règles dans le style «Diablo»

Le jeu promet de mettre en scène de manière authentique le monde sombre de Sanctuary, marqué par les démons et la corruption. Au cœur du jeu se trouve un livre de règles de plus de 300 pages qui ne décrit pas seulement les mécanismes et les classes, mais qui plonge aussi profondément dans l'histoire de fond. Les illustrations du livre s'inspirent du look des jeux vidéo et visent à capturer le style sombre typique de «Diablo».

Les miniatures du pen-and-paper «Diablo» capturent l'esthétique sombre de la série de jeux.

Le livre de règles de base est complété par un volume d'anthologie d'aventures achevées, auxquelles ont participé des auteurs de renom comme John Harper («Blades in the Dark»), Graham McNeill («Warhammer») et Francesco Nepitello («The One Ring»).

Nouveau système, entrée directe

Côté règles, le projet suit sa propre voie. Au lieu de s'appuyer sur des systèmes établis comme «Dungeons & Dragons», l'équipe a développé un nouveau système de cubes à six faces. Celui-ci met l'accent sur des combats rapides et pleins d'action.

Vous ne commencez pas en tant que personnage inexpérimenté, mais directement en tant que héros ou héroïne ayant l'habitude de se battre et disposant d'un équipement complet. Glass Cannon Unplugged veut ainsi transposer au format tabletop le flux hack-and-slash typique des jeux vidéo. Pour commencer, sept classes de la série de jeux sont disponibles, dont le barbare, le druide, le nécromancien, le voleur et la magicienne.

L'ambiance et le décor au centre des préoccupations

Les développeurs accordent une grande importance à l'ambiance et à la mise en scène. En plus des livres, ils prévoient des miniatures, des cartes détaillées et des impressions de qualité pour enrichir l'expérience de jeu. Le ton des aventures devrait être proche de celui des jeux vidéo : sombre, brutal et moralement ambivalent. Des équipements légendaires et des ennemis marquants de l'univers «Diablo» trouveront également leur place autour de la table. Les noms concrets et les détails ne sont malheureusement pas encore connus.

Par exemple, je serais ravi d'avoir l'arc «Windforce» et le «Schaefer's Hammer», une masse de combat, comme armes. Pour les boss, Baal, Méphisto et Lilith sont en tête de ma liste de souhaits.

Si vous préférez explorer le monde de Sanctuary en numérique, vous trouverez «Diablo IV» pour PS5, PS4 et Xbox Series X|S dans notre boutique.

